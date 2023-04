Relembre Leandro Lo x Erberth no absoluto do Brasileiro 2017

Share it

Às vésperas do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2023, que será disputado a partir do próximo sábado, 29 de abril, a equipe de GRACIEMAG escolheu uma batalha épica para entrar no clima do charmoso torneio.

Quando o saudoso Leandro Lo e Erberth Santos se enfrentavam, era certeza de emoção. No Brasileiro 2017, os astros colidiram em duas oportunidades – nas finais do superpesado e do absoluto. Os faixas-pretas estremeceram o Ginásio José Correa, em Barueri, com duelos do mais alto nível do esporte.

Após vencer o “Lobo” por 5 a 0 na final do superpesado, os craques se reencontraram na decisão do absoluto. Os finalistas protagonizaram um combate eletrizante que foi decidido nos detalhes. A garra e a bravura do eterno campeão superaram o ímpeto de Erberth. O ponto alto da disputa ocorreu quando o confronto estava empatado por 2 a 2. Lo aproveitou uma brecha de Erberth e o cravou no tatame ao aplicar um double-leg fulminante.

O “Lobo” não se entregou e igualou o embate. Porém, Leandro entrou em outro double-leg no instante em que Erberth puxou para a guarda fechada e teve os pontos da queda validados pela arbitragem. O placar de 6 a 4 selou o ouro duplo de Leandro Lo no Brasileiro.

Confira a peleja no vídeo abaixo, e bons treinos.