Confira 7 momentos inesquecíveis do Jiu-Jitsu em 2022

Share it

O calendário da temporada de 2022 se encerrou após o Mundial Sem Kimono, disputado de 8 a 11 de dezembro, em Anaheim, na Califórnia. O ano, que começou com o ouro de Fellipe Andrew no absoluto, contou com a coroação de Gordon Ryan no ADCC, a continuação do reinado da fenomenal Gabi Pessanha, a despedida do eterno Leandro Lo, as aposentadorias de Xande Ribeiro e Rafael Lovato Jr , e outros momentos inesquecíveis.

Confira abaixo sete momentos marcantes do Jiu-Jitsu e do grappling em 2022:

1. Leandro Lo x Isaque Bahiense

Ídolo eterno, Leandro Lo nos deixou de forma brutal na madrugada do dia 7 de agosto deste ano. Mas antes de partir, Leandro presenteou a comunidade do Jiu-Jitsu com uma atuação de gala na final do Mundial 2022, diante de Isaque Bahiense, e dançou pela última vez o tradicional “forrozinho” à beira do tatame após o título. Lo aplicou um plástico double-leg na reta final do combate para conquistar o octacampeonato mundial na faixa-preta em quatro categorias – leve, médio, meio-pesado e absoluto.

2. André Galvão x Gordon Ryan

O ano de 2022 marcou o começo de uma nova era no grappling. Na superluta do evento, Gordon dominou André Galvão, fez 12 a 0 e finalizou o brasileiro com um estrangulamento das costas. Antes, o americano venceu a categoria acima de 99kg e entrou para a história ao se tornar o primeiro lutador campeão em três categorias diferentes no torneio (-88kg, -99kg e +99kg). Ele defenderá o título da superluta contra o brasileiro Yuri Simões na próxima edição do torneio.

3. Nicholas Meregali x Fellipe Andrew

De volta à tradicional Pirâmide, em Long Beach, após três anos devido à pandemia de Covid-19, o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu 2022 sacudiu a cidade californiana. O evento organizado pela IBJJF coroou um inédito campeão absoluto: Nicholas Meregali. Na semifinal do aberto, Meregali finalizou Fellipe Andrew, então rei do aberto, no armlock, quando já vencia o duelo por 5 a 0. Após derrotar Erich Munis por uma vantagem na final, Nicholas Meregali se tornou apenas o segundo gaúcho a realizar a façanha. Antes dele, apenas o lendário José Mário Sperry, em 1998, alcançara o feito.

4. Mica Galvão x Tye Ruotolo

Fenômenos da nova geração de talentos do Jiu-Jitsu Mica Galvão e Tye Ruotolo protagonizaram um duelo de gigantes no Mundial 2022, pelo peso leve. Mica superou Tye Ruotolo por 2 a 0, num combate eletrizante, e, aos 18 anos, se sagrou o campeão mundial mais jovem da história da IBJJF na faixa-preta. O prodígio da Fight Sports passou por batalhas bem disputadas contra Paulo Costa, Matheus Gabriel e Jonnatas Gracie para se garantir na decisão do campeonato.

5. Mica Galvão x Kade Ruotolo

Cerca de três meses após se tornar o campeão mundial mais jovem da história da IBJJF na faixa-preta, Mica Galvão tentou repetir o feito no ADCC. No entanto, Kade Ruotolo, de 19 anos, não só vingou a derrota do irmão, mas também alcançou a marca que o jovem manauara almejava. Antes, o posto pertencia ao seu primeiro professor, Rafael Mendes, que conseguiu a façanha na edição 2009. Kade finalizou Mica na chave de calcanhar na final da categoria até 77kg para entrar no seleto grupo de campeões do torneio.

6. Gabi Pessanha x Amy Campo

Cria da Cidade de Deus, Gabi Pessanha implantou uma hegemonia nos Jiu-Jitsu feminino nos últimos anos. A craque da Infight conquistou seu segundo ouro duplo em Mundiais ao derrotar a americana Amy Campo na decisão dos árbitros, após o empate por 2 a 2 nos pontos. Na próxima edição do evento, a aluna de Marcio de Deus pode realizar um feito inédito: o tri absoluto na faixa-preta.

7. Despedidas de Xande Ribeiro e Rafael Rovato Jr

O roteiro do Mundial 2022 não foi escrito apenas de títulos e consagrações. Despedidas emblemáticas de ídolos do Jiu-Jitsu marcaram o evento. A competição colocou um ponto final na carreira dos imortais Xande Ribeiro, de 41 anos, e Rafael Lovato Jr, 38, que se despediram dos campeonatos com kimono após disputarem o torneio. As duas faixas estendidas sobre o tatame sinalizaram o fim dos ciclos.. Em 2006, Xande foi o último campeão mundial absoluto no tradicional Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Três meses após o Mundial, os astros disputaram o ADCC e também confirmaram a aposentadoria do grappling.