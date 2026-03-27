Rafael Formiga chega ao Pan da IBJJF embalado por títulos e lições de uma vida no Jiu-Jitsu

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Líder da equipe Double Five Texas, Rafael Formiga chega motivado para a disputa do Pan da IBJJF, que ocorre entre os dias 25 e 29 de março, na Flórida. Vivendo uma fase de maturidade na carreira, o faixa-preta vem conciliando a rotina de atleta com a missão de professor e gestor, mantendo o foco tanto em suas atuações quanto no desenvolvimento de seus alunos.

Recentemente campeão do Europeu da IBJJF na categoria peso médio e vice-campeão absoluto no máster 3, Formiga destacou que o maior desafio não esteve apenas nas lutas, mas principalmente na preparação. “A maior dificuldade do Europeu é o treino, pois é muito perto do final do ano e eu estava de férias com a família no Brasil. Eu estava completamente fora da minha rotina, mas hoje em dia o resultado é mais para incentivar os meus alunos”, afirmou.

Para o Pan de Jiu-Jitsu, o cenário é diferente. Segundo ele, a preparação foi intensa e planejada. “Fizemos três semanas de treino bem intenso. A expectativa está super positiva e eu mal posso esperar para competir mais uma vez”, disse, demonstrando confiança para mais um grande desafio.

Lições, memórias e legado

Ao longo de sua trajetória, Formiga construiu sua base ao lado de nomes importantes do Jiu-Jitsu, como André Almeida “Dedeco”, que o graduou a faixa-preta, Aleksey Cruz, Ricardo Libório e Ricardo De La Riva. Com eles, aprendeu valores que carrega até hoje. “A lição mais importante que aprendi com eles é a lealdade e a gratidão. Independente de onde você chegar, as suas raízes estarão sempre lá”, destacou.

Com vasta experiência em competições, ele também reforça ensinamentos fundamentais que aplica dentro e fora dos tatames. “Não subestimar o seu oponente e lutar até o final”, resume, como um princípio que guia tanto sua carreira quanto sua atuação como professor.

Sem eleger uma única luta como a mais importante, Formiga valoriza o momento presente e suas conquistas mais recentes. “Já tive várias lutas muito importantes, mas não classifico nenhuma mais que a outra. A mais importante talvez seja sempre a última, então o double gold que eu conquistei no último Mundial de Master”, explicou

Como líder, ele deixa claro seu propósito: “Como professor, eu sempre busco incentivar os meus alunos e fazer com que eles fiquem cada dia melhor e conquistem seus objetivos. Como gestor é continuar fazendo a minha academia crescer com qualidade e sempre mantendo o ambiente familiar”, concluiu.