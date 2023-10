O dia em que o Senado parou para aplaudir o professor Helio Gracie

Share it

Em novembro de 2009, grande mestre Helio Gracie foi homenageado como herói, mestre que mudou vidas e grande esportista, pelos senadores do país.

Em sessão especial liderada por Arthur Vigílio Neto (“Admito que já quis lutar Jiu-Jitsu algumas vezes aqui no Senado, mas isso ia ferir o decoro”), estavam presentes de colarinho e gravata campeões como os invictos lutadores de vale-tudo Euclides Pereira, João Alberto Barreto e Rickson Gracie, o ministro Luiz Fux, mestres Reyson Gracie (aplaudido a 1h17min do vídeo), Osvaldo Alves, Marcelo Itagiba e Pedro Valente, a historiadora Reila Gracie e Wallid Ismail, entre outros. No plenário, vê-se várias pessoas de kimono.



Várias fotos preciosas de mestre Helio, clicadas por Gustavo Aragão pela GRACIEMAG, foram exibidas no telão durante a cerimônia.

Aos 40 minutos, o senador Arthur foi às lágrimas ao recordar de uma “luta” mental de três meses que Helio Gracie travou com o filho de criação Rolls, por conta das grandes farras que eles faziam no apartamento do velho mestre quando esse viajava para o sítio.

Já Marcelo Itagiba, Eduardo Suplicy, Reila Gracie e Pedro Valente lembraram a importância para a saúde dos exercícios e da boa alimentação. Já Rickson ensinou sobre conceitos que aprendeu desde jovem, como a sorte, o medo e a autoconfiança (ver em 1h43min).

Confira o vídeo raro desta grande aula de Jiu-Jitsu no Senado, com diversos ensinamentos disseminados em vida por Helio Gracie.