Em 2019, Nicholas Meregali jogou xadrez no Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, e na final do peso superpesado usou a chave omoplata para raspar com elegância o quase impávido Mahamed Aly.

Confira como Nicholas usa a pegada na gola para iniciar a ratoeira. Ele então cria o ângulo a partir do pé no bíceps para depois aplicar a omoplata e varrer com a perna, com rara categoria.

A seguir, assista ao combate completo e estude um pouco mais, no canal da IBJJF. Oss!