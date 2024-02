Os mandamentos da puxada de guarda, com professor Rafael Dallinha

Share it

Professor brasileiro radicado em La Jolla, na Califórnia, Rafael Dallinha tem um jogo completo e, em suas campanhas vitoriosas no Mundial Master ou Floripa Open, gosta de lutar por cima.

Ao mesmo tempo, Dallinha é um ferrenho defensor da puxada para a guarda, a depender do oponente, da situação do combate ou da estratégia. “Puxar para a guarda é um recurso válido e é um conceito do mais puro Jiu-Jitsu”, defende o professor da Rada Jiu-Jitsu Academy. “Quem fala mal de quem puxa, ou pede pontos negativos para a clássica manobra, não gosta de guarda ou não sabe jogar por baixo.”

Confira alguns mandamentos do bom puxador de guarda, de acordo com Dallinha:

1. Não tenha medo de jogar por baixo;

2. Faça ao menos uma pegada sólida – seja no braço, lapela, na faixa ou onde você se sentir confiante;

3. Jamais puxe por puxar – a guarda é somente o primeiro passo para um plano tático ou ataque;

4. Tenha um plano de jogo ou ajuste específico que esteja de acordo com cada tipo de pegada que você consiga fazer ainda em pé no seu oponente;

5. Uma vez que esteja com as costas no chão, mapeie onde e como será sua segunda pegada no oponente;

6. Procure planejar e antecipar os movimentos de luta – seus e do oponente que estiver por cima;

7. Sempre treine o básico para ser um bom puxador, e ame a guarda acima de tudo.

Oss!