Pan 2026: A missão (quase) impossível da nova rainha absoluta Sarah Galvão

Share it

Em sua carteirinha da IBJJF, a idade confirma: 19 aninhos.

Em sua frente, estava a então campeã absoluta do Pan de Jiu-Jitsu – de acordo com a balança, 86 quilos de pura garra e técnica.

Dentro de sua guarda, sua oponente Gabi Pessanha não dava brechas, e impunha sua pressão, sua habilidade por cima e seus 20 quilos a mais.

No visor do placar, vantagens e mais vantagens para a rainha Gabi, o trator da Cidade de Deus, após tentativas de passagem que levantaram as arquibancadas.

Ao seu redor, as nuvens pesadas dos rumores e acusações de escândalos que estremeceram a Atos, desde janeiro deste ano.

E, como se não pudesse piorar, o relógio indicava nove minutos transcorridos e o gongo pronto para buzinar, a aumentar o suspense geral.

E como agiu a intrépida peso leve Sarah Galvão?

Respirou, ergueu um dedão metafórico para tudo e soltou um enorme “Dane-se” para todos os obstáculos gigantes entre ela e a medalha de ouro mais disputada na temporada, até agora.

E seguiu treinando todos os dias, sem desperdiçar uma gota de suor.

O resultado foi visto neste domingo na grande final do Pan 2026, em em Kissimmee, na Flórida. Sarah Galvão explodiu no minuto final, desequilibrou a favorita, pegou as costas, e ainda arriscou um armlock perigoso.

Para delírio da torcida, goleou Gabi por 6 a 0 e tomou a coroa da estrela superpesado.

A filha de Angélica e André Galvão, de quebra, ainda turbinou as expectativas para um reecontro no Mundial de Jiu-Jitsu, no último dia de maio.

Campeã superpesado e vice no absoluto, Gabi Pessanha já decidiu: antes do Mundial, terá outro compromisso. A estrela treinada por Marcio de Deus vai para cima no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, atrás de mais dois ouros.

Sobre Sarah, que ninguém duvide.

Missão impossível, de verdade, é tentar desequilibrar mentalmente essa experiente campeã de 19 aninhos.

* Confira a final do absoluto feminino do Pan 2026, no vídeo oficial do evento.