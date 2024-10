Aprenda com os mestres Gracie a arte de respirar e absorver uma notícia terrível

Share it

Grande mestre Helio Gracie, do alto de seus 92 anos, destilou certa vez uma sabedoria que calou fundo nos jornalistas que o ouviam, no velho sítio em Itaipava, Rio de Janeiro. O professor ensinou:

“Costumo dizer que ninguém tem o que não merece. Seja castigo ou presente. Caiu um tijolo na sua cabeça? Agradeça a Deus, pois você estava devendo alguma coisa que foi paga com a tijolada. Não é fácil pensar assim, é difícil, mas um dia vocês vão chegar lá e entender isso”.

Em junho de 2023, seu filho Rickson levou a sabedoria a novos estágios, ao revelar ao mundo um diagnóstico que causou comoção no mundo do Jiu-Jitsu.

Em conversa com sua prima Kyra Gracie na Califórnia, Rickson contou com serenidade:

“Há dois anos eu fui diagnosticado com Parkinson. Então, muita coisa que eu gostaria de fazer fisicamente eu estou diminuindo”.

O que o diagnóstico teria alterado na vida do Gracie? Como um samurai, o impávido campeão da família distribuiu ensinamentos.

“Para mim não foi nada traumático. Estou pronto para qualquer coisa na minha vida”, afirmou Rickson. “Eu aceito os meus erros e as minhas vitórias. Aceito bem a minha vida, então estou feliz hoje. Mas essa deficiência neurológica abriu os meus olhos para a minha idade e para a minha realidade, que não mudou muito de lá para cá, mas tenho um certo tremor na mão, uma certa deficiência de movimentação, que antes eu não tinha. É uma coisa que não me incomoda muito, porque a minha motivação para acordar amanhã e trabalhar continua”,

O Gracie disse que, como a tijolada metafórica do pai, ele também tem procurado encarar a má notícia como uma coisa positiva:

“Vejo tudo isso como um presente de Deus para ver o que eu vou fazer. Se eu te der muito dinheiro e você fizer coisas erradas, não te serviu de nada, mas se eu te der muito dinheiro e você fizer coisas boas eu fico orgulhoso. Deus me deu agora uma situação que tenho que transformar para o bem. E a reação que tenho mais importante hoje em dia na minha vida é expressar minha gratidão pelo Jiu-Jitsu, continuar trabalhando pelo Jiu-Jitsu para fortalecer as pessoas e transformar a maneira da prática para que seja mais acessível para as pessoas que mais precisam. Então, eu vejo que estou nadando de braçadas em um oceano azul perfeito aguardando o próximo dia sem muita preocupação”, ensinou o Gracie.

* Inspirado em artigo publicado em RicksonGracie.com.