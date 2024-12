Gabi confirma reinado no Mundial Sem Kimono, torneio dominado pela nova safra do Jiu-Jitsu

Share it

A edição de 2024 do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono da IBJJF, realizado em Las Vegas, atraiu professores consagrados no master e uma safra renovada de lutadores no adulto, nos tatames do confortável Las Vegas Convention Center, em Nevada. O destaque foi uma “estreante” favoritaça: Gabi Pessanha.

A aluna prodígio de Marcio de Deus, estrela maior da equipe Infight, decidiu enfim testar seu jogo sem kimono na faixa-preta, e saiu com o ouro duplo, como de hábito.

Gabi iniciou sua trajetória na manhã de sexta-feira em Vegas, ao quedar, passar e montar em Fionan Keenan, finalizando com a pressão do ombro no rosto e pescoço de Fiona. Nas quartas de final, a jovem australiana Nadia Frankland (Absolute MMA) deu mais trabalho. Gabi raspou, abriu 2 a 0 e ficou procurando um espaço que não vinha, com Nadia fechadinha de joelhos. Gabi então optou então por um estrangulamento no rosto, o popular crossface, pegou as costas e finalizou.

Pessanha passou ainda por Maria Vitória Ruffatto (BTT) na semifinal, ao devolver um ataque na chave de pé reta, e avançou para a final contra a estrela canadense Brianna Ste-Marie, embalada após vencer a favorita americana Elisabeth Clay. Antes da decisão final do aberto, Gabi e Brianna já haviam garantido seus títulos no peso – Gabi vencera o superpesado por W.O., contra Mayara Moreira, e Brianna o peso leve, com uma guilhotina relâmpago contra Morgan Black.

Na hora da verdade, Gabi não quis dar chances. Puxou para a guarda e arrochou novamente o pé, para despachar Brianna e faturar o ouro duplo como “estreante” sem o pano. Campeã de tudo, enfim.

No adulto masculino, o grande nome no absoluto foi Elder Cruz, o popular “El Monstro” de sangue hondurenho. O lutador nascido em Honduras há 30 anos e criado na Califórnia chegou ao seu maior título no Jiu-Jitsu após vantagens salvadoras, em luta parelha contra Devonthe “Bones” Johnson (Unity Jiu-Jitsu).

O faixa-preta da Checkmat formado por Lucas Leite venceu por 3 vantagens a 1, com uma tentativa de queda e um bote rumo às costas.

Confira os demais resultados na faixa-preta, e siga nosso Instagram para os melhores momentos e lições do torneio da IBJJF. Oss…

7º Mundial Sem Kimono da IBJJF

Las Vegas, Nevada

12 a 14 de dezembro de 2024

Absoluto feminino

Gabi Pessanha finalizou Brianna Ste-Marie na chave de pé

Absoluto masculino

Elder “El Monstro” Cruz venceu Devonthe Johnson por 3 vantagens a 1

MASC adulto:

Peso Pesadíssimo: Lucas Montalvão venceu Anderson Kauan na decisão

Superpesado: Marcos Carrozzino venceu Elder Cruz por 6 a 0

Pesado: Cassio Felipe “Laranjinha” Costa finalizou Faris Dean no katagatame

Meio-pesado: Wallisson “Tarta” Oliveira finalizou Francisco Lo na chave de calcanhar

Médio: Alexandre “Robinho” de Jesus venceu Fabyury Khrysthyan por 3 a 2 nas vantagens

Leve: Lucas Valente finalizou Gianni Grippo com um estrangulamento pelas costas

Pena: Cole Abate venceu Julian Espinosa por 6 a 0

Pluma: Zachary Kaina (AOJ) venceu o parceiro de equipe Marcos Gomes por 4 a 2

Galo: Everton Souza finalizou Lucas Castro na chave de calcanhar

FEM adulto:

Superpesado: Gabi Pessanha venceu Mayara Moreira por W.O.

Pesado: Anabel Lopez venceu Paige Borras por 1 vantagem a 0

Meio-pesado: Salla Simola venceu Caitlin Huggins por desclassificação (falta de combatividade)

Médio: Elisabeth Clay venceu Nadia Frankland por 2 a 0

Leve: Brianna Ste-Marie finalizou Morgan Black na guilhotina

Pena: Cassia Moura venceu Amanda Monteiro por 2 a 0

Pluma: Mayssa Bastos venceu Sophia Cassella por 20 a 0

Galo: Jhenifer Aquino finalizou Mariana Rolszt na chave de braço da guarda

Confira os resultados completos em IBJJF.com.