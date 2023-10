Outubro, o mês do Jiu-Jitsu sem kimono pelo mundo

Share it

Os astros e estrelas do Jiu-Jitsu estão deixando o kimono no armário este mês.

Enquanto os melhores lutadores sem pano seguem a esbanjar com suas técnicas e movimentações lisas e escorregadias, a IBJJF já prepara a montagem de mais um evento que promete. Dos dias 26 a 29 de outubro, o Campeonato Europeu Sem Kimono será realizado em Lazio na Itália, com grandes nomes da arte suave no Velho Continente.

Enquanto isso, no Rio de Janeiro os campeões ainda celebram e relaxam após a guerra. O Sul-Americano Sem Kimono, realizado pela IBJJF no sábado 14 de outubro, coroou mais uma vez Pedro Alex “Bombom” no absoluto, após fechamento com o parceiro da GFTeam/Jiu Art Wallace Costa. No feminino, a rainha sem pano do continente foi a bravíssima Maca Vicentini (Dream Art), que venceu Julia Boscher por pontos na final. Ela ficou com o ouro duplo, ao vencer também o peso pesado.

Os resultados completos estão aqui.

O início de outubro já começara quente no cenário sem o paletó. Em Houston, Gordon Ryan voltou à ativa no grandioso Who’s Number One 20, em 1º de outubro, quando o astro americano finalizou Patrick Gaudio na chave de braço. “Parem de me chamar de o melhor do mundo, eu sou o maior de todos os tempos na modalidade”, declarou o autoproclamado “Rei Gordon”, dias após o triunfo.

Na mesma data, houve o Pan Sem Kimono da IBJJF, em Dallas. Nos tatames azuis do Texas, a grande campeã foi Roberta Ribeiro (Double Five), ouro duplo no superpesado e no absoluto. No masculino, o absoluto foi dominado por dois irmãos que representaram a Alliance: Pedro Rocha ficou com o ouro ao fechar com o astro veterano João Gabriel. Será que teremos uma luta Pedro Rocha e Gordon Ryan em breve? A conferir.

Nas divisões de peso do Pan, Gianni Grippo (Alliance) voltou a vencer no pena. Francisco Lo (meio-pesado), Adam Wardzinski (pesado), Dante Leon (superpesado) e Roosevelt Souza (pesadíssimo) foram outros destaques. No absoluto marrom, a Gracie Barra dominou com Luke Michael Griffith em primeiro e Henrique Camargo em segundo.

Relembre os resultados completos do Pan Sem Kimono 2023, aqui.