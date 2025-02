O dia em que mestre Robson aprendeu o triângulo, em idos de 1958

Share it

Você lembra como se fosse ontem o dia em que aprendeu sua finalização favorita?

Dono de verve e memória impressionantes, o faixa-vermelha Carlos Robson Gracie gostava de relembrar em detalhes sobre esses momentos de descoberta. Ao remontar esses episódios, ajudava a contar a própria saga do esporte e de sua família.

Em entrevista a Robert Drysdale e sua equipe, para o documentário “Closed guard”, grande mestre Robson recordou um treino curioso. O dia em que, pela primeira vez, ele viu o triângulo ser aplicado nos treinos de Jiu-Jitsu. E bem aplicado, diga-se, já que os três tapinhas foram inevitáveis.

O ano, de acordo com a invejável cabeça do segundo filho de Carlos Gracie, era 1958. Pelé e Garrincha passavam de jovens desconhecidos a estrelas mundiais. A bossa nova começava a surgir nos palcos e vitrolas. E, nos tatames, o povo começava a estrangular os passadores com o temido triângulo, de acordo com o pai de Renzo, Ralph, Ryan e grande elenco.

“O triângulo na academia Gracie começou a ser feito em 1958. A primeira vez que deram triângulo lá eu achei aquilo um absurdo, porque eu não conhecia. Até que experimentaram em mim, e eu vi que era um golpe muito eficiente, totalmente eficaz. Cada praticante tem uma mania, cada um tem um jeito. Chave de pé, por exemplo. Eu era um exímio aplicador dessas chaves, mas as pessoas não tinham muito amor por isso. É um golpe como outro qualquer. Muito bom, e se você souber usar, dá que funciona.”

Perguntado se a técnica triangular lhe havia sido ensinada por algum visitante do judô, Robson respondeu:

“Não, era lutador de Jiu-Jitsu. Eu acho que era um lutador da equipe Fadda. Era um aluno do Fadda. Um dia, no treino lá na academia, eu estava dando uma aula coletiva. Esse aluno do Fadda então deu um triângulo, e o outro bateu. Perguntei, ué, por que ele estava batendo. Pedi para ele me aplicar a técnica e eu vi funcionar. Pegamos o triângulo para nós. Veio junto, ótimo.” Mestre Robson tinha, então, 23 anos.

A técnica, contudo, ainda tardaria a se tornar popular nas academias, campeonatos e ringues de vale-tudo. Para muitos mestres e faixas vermelhas, acabou tendo sua consagração – até os dias de hoje – a partir dos anos 1970, muito por conta dos treinos puxados por grande mestre Rolls Gracie, que se debruçou nos estudos e passou a arrochar a finalização e ensiná-la em detalhes.

E você, lembra quando viu – ou sentiu – o triângulo pela primeira vez?