South American Continental Pro tem início nesta sexta-feira em Camboriú

Share it

Mais de 1.500 atletas de 15 países diferentes são esperados para os três dias de South American Continental, evento organizado pelo Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP), nesta sexta, sábado e domingo, em Balneário Camboriú, no espetacular litoral de Santa Catarina.

A competição é uma das atrações da BC Fight Week, semana dedicada ao Jiu-Jitsu, judô, grappling e MMA na cidade catarinense, em parceria com a prefeitura da cidade.

“É com entusiasmo que transformamos Balneário Camboriú na capital da luta”, destacou o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira. “Durante a BC Fight Week, trazemos a inclusão social, apresentando diversas modalidades de artes marciais para os jovens de nossa cidade, mostrando o benefício do esporte na vida deles. Também damos espaço para grandes eventos de nível mundial, como o AJP South America Continental, o ADXC e o Warriors, que colocam ainda mais Balneário Camboriú no mapa do mundo”.

Pelo terceiro ano consecutivo tendo Balneário Camboriú como palco, o South American Continental é uma seletiva para o torneio mundial da AJP que reúne competidores profissionais (adultos das faixas roxo, marrom e preta), masters, amadores (faixas branca e azul) e aspirantes (crianças e adolescentes).

Entre os inscritos constam nomes como Luan Carvalho e Fábio Pulita. Além da premiação em dinheiro, que varia de US$ 400 a US$ 1.000 (cerca de R$ 2 mil e R$ 5 mil) para os campeões do peso aberto, a competição também dará pontos para o ranking da temporada da AJP.

“Estamos muito animados em estar aqui em Balneário pelo terceiro ano consecutivo. O South America está cada vez maior, esse ano temos lutadores vindo da China, Estados Unidos, Cazaquistão, Bélgica, e mais outros 12 países”, afirma Elias Eberhardt, organizador do AJP South America Continental no Brasil. “Isso é fruto de todo o esforço feito por Abu Dhabi para alavancar essa parceria e fazer com que o Jiu-Jitsu ganhe cada vez mais notoriedade internacional”.

O South American Continental Pro é apenas um dos eventos englobados pela BC Fight Week, festival de lutas idealizado por Abu Dhabi e Prefeitura de Balneário Camboriú, que teve início nesta terça-feira (27).

Ao longo da semana também serão realizados treinos e workshops para atletas profissionais e alunos de projetos sociais ligados à Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú. No sábado (2) acontece a 3ª edição do ADXC, a primeira fora de Abu Dhabi, com alguns dos melhores lutadores de grappling do mundo. Já no domingo, encerrando a BC Fight Week, será realizada a 48ª edição do evento de MMA UAE Warriors.

O intuito deste megaevento transcende o esporte, causando um impacto super positivo para a economia da região através do turismo. “A gente já está saindo na fase de alta temporada aqui em Balneário, então a vinda desses eventos para cá são muito importantes para a cidade porque movimenta a rede hoteleira. Hoje, estamos com quase 80% de ocupação, o que é muito bom para esse período”, revela Thiago Velasques, secretário de turismo de Balneário Camboriú.

Confira abaixo a programação:

Local: Expocentro, Balneário Camboriú, Santa Catarina 29/02- Jiu-Jitsu and Judô

Day 01/03 a 03/03- AJP SOUTH AMERICA 02/03

ADXC- Abu Dhabi Extreme Championship 03/02 – UAE Warriors 48