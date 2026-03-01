Na Flórida, Lucas Gripp analisa como o Jiu-Jitsu une pessoas de diferentes origens e nacionalidades

Share it

Praticante de Jiu-Jitsu há mais de 20 anos, o professor Lucas Gripp tornou-se mestre em Administração e Finanças, e costuma pregar que custo é diferente de investimento. Foi assim que o faixa-preta trocou a Gordo Jiu-Jitsu de Nova Friburgo e zarpou para afiar seus conhecimentos de captação de alunos, marketing e negociações na Gordo Jiu-Jitsu Weston, nos Estados Unidos.

Que desafios o professor tem encontrado após partir para ensinar na Flórida? Nossa equipe foi descobrir, para os leitores e leitoras do GRACIEMAG.com. Oss!

GRACIEMAG: Que decisões motivaram você a partir com tudo para ensinar na Gordo Jiu-Jitsu USA, na Flórida?

LUCAS GRIPP: Só havia benefícios. Buscar a evolução técnica e a troca de conhecimentos são aspectos fundamentais para mim. Estar aqui com o mestre Roberto Gordo vai me acrescentar muito, afinal ele não é somente um campeão experiente – ele faz parte da história do Jiu-Jitsu. Aprendo diariamente com os detalhes técnicos e os pontos de vistas que ele traz. Além disso, para mim é uma honra poder somar com meus conhecimentos ao trabalho que eles fazem aqui no quartel-general.

Outro objetivo era estar mais perto das competições internacionais, certo?

Exatamente. O Jiu-Jitsu nos faz conhecer lugares novos e pessoas. Aqui, tenho essa oportunidade pessoal. E não apenas como competidor, mas como professor. Por vezes, ao ensinar uma posição, olho ao redor e vejo pessoas de diversas nacionalidades, todos juntos e unidos em prol da arte suave. Essa energia é muito boa e me revigora.

O que vocês têm treinado juntos por aí? Alguma novidade?

Mestre Gordo sempre soube formar muitos campeões mundiais, e quando observo sua metodologia de ensino de perto, isso me ajuda a desenvolver e lapidar minha própria maneira de transmitir conhecimento. Aqui a grade de aulas é bem completa e pensada no nível de cada classe. Não posso dizer que existe o foco total em apenas uma posição ou cenário da luta. Diariamente temos um momento voltado para quedas, e outro para técnicas de solo, acho isso importante.

Confira uma técnica ensinada por Gripp e Gordo, no Instagram, aqui.

E como você tem mantido o contato com a academia no Brasil, em Friburgo, no Rio?

Acompanho sempre a equipe pelas redes e pelos grupos de mensagens. Por vezes converso com alguns amigos e alunos, mas sempre que posso tento contato com o meu mestre, Pedro Monnerat. Aprendi muito lá, minhas primeiras oportunidades como professor foram na Gordo Jiu-Jitsu Nova Friburgo, tenho imenso respeito e admiração pelas minhas origens.

O que tem impressionado você nos Estados Unidos?

A diversidade na faixa etária dos alunos e como isso ajuda no desenvolvimento geral do grupo. Desde os pequenos e adolescentes, divididos em três grupos de idades – comandados pelo professor Kion – até alunos adultos e idosos. No dia a dia, podemos perceber cada vez mais como o Jiu-Jitsu ajuda cada um com seus desafios pessoais, seja desenvolver a coordenação motora, seja equilibrar seu nível de estresse, ou mesmo na arte de fazer amigos.