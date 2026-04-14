Copa Sul-Brasileira reúne 878 atletas em Canoas, no RS

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O Jiu-Jitsu gaúcho viveu no último domingo, 12 de abril, mais um capítulo marcante de sua história com a realização da Copa Sul-Brasileira, no Poliesportivo La Salle, em Canoas. Integrando a IV Etapa da temporada 2026 da Copa Prime, o evento reuniu 878 atletas e reafirmou sua relevância como uma das etapas mais expressivas e estratégicas do calendário estadual, consolidando a força, a abrangência e o alto nível técnico do circuito.

Mais do que uma grande competição, a Copa Sul-Brasileira evidenciou a capacidade da Prime de promover um evento verdadeiramente plural, que atende e conecta diferentes fases da vida esportiva. Dos pequenos atletas da categoria de base, a partir dos 4 anos, até competidores masters com mais de 65 anos, o campeonato mostrou, na prática, a amplitude do alcance da organização e sua contribuição para o desenvolvimento do Jiu-Jitsu em todas as etapas da jornada esportiva.

Ao todo estiveram em ação 176 atletas da categoria de base, 266 juniores, 212 adultos e 224 masters, em um cenário que reúne iniciação, formação, performance, permanência e alto rendimento dentro do mesmo ambiente competitivo.

A diversidade de perfis presentes também comprova a força do campeonato como plataforma esportiva e social. A Prime consegue impactar famílias, professores, equipes, academias, atletas iniciantes, competidores de elite e o público master, formando um ecossistema esportivo robusto, intergeracional e cada vez mais relevante para o Jiu-Jitsu brasileiro.

Outro destaque da etapa foi o elevado nível técnico da disputa. A competição contou com a presença de 75 faixas-pretas, incluindo um marco importante para o esporte no Estado: o recorde de 10 mulheres faixas-pretas em ação em uma mesma etapa, evidenciando o fortalecimento da participação feminina e a evolução da representatividade dentro da modalidade.

Com peso 3 estrelas no Ranking Geral, a Copa Sul-Brasileira teve papel decisivo na corrida pelo Top Ranking do Rio Grande do Sul, colocando em disputa 54 pontos fundamentais para a definição dos campeões da temporada. Em cada combate, esteve em jogo muito mais do que medalhas: a oportunidade de avançar no circuito, conquistar posicionamento estratégico no ranking estadual e seguir na disputa pelos títulos mais importantes do ano.

A premiação também esteve entre os destaques do evento. Foram mais de 25 mil reais em premiação em dinheiro, valorizando o desempenho dos competidores e ampliando ainda mais a relevância da etapa no cenário estadual.

Além disso, a competição teve peso estratégico na temporada ao definir a primeira vaga no Card Especial da Copa dos Campeões 2026, confronto que garante espaço no evento mais aguardado do ano. Com isso, a etapa elevou ainda mais o nível de competitividade e confirmou sua importância no desenho esportivo da temporada.

Mais do que um evento de alto rendimento, a Copa Sul-Brasileira, que vale pela IV Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu, também simboliza o impacto do investimento no esporte como política pública e ferramenta de transformação social. A realização aconteceu por meio de projeto aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, via Pro Sportes RS, com patrocínio da Panvel.

O apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do RS foi fundamental para viabilizar uma competição com grande alcance, que movimenta diferentes gerações, incentiva a formação esportiva e fortalece o Jiu-Jitsu gaúcho em toda a sua cadeia. Já a participação da Panvel reforça a importância de marcas que investem em iniciativas com impacto real, presença territorial e conexão com públicos amplos e diversos.

A próxima parada da Copa Prime já tem data marcada. No dia 24 de maio, a cidade de Montenegro recebe a abertura da Tríplice Coroa, segunda trilogia do circuito. As inscrições estão abertas pelo site prosports.soucompetidor.com.br.