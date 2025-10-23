Família Gracie celebra 100 anos do Jiu-Jitsu com sessão de fotos no Cristo Redentor

Share it

A família mais tradicional das artes marciais escolheu um dos cartões-postais mais emblemáticos do planeta para dar início às celebrações do Centenário do Jiu-Jitsu Gracie.

Na noite desta quinta, 23 de outubro, o Cristo Redentor será o cenário de uma sessão de fotos histórica, reunindo diversas gerações da família que projetou o Brasil no cenário mundial das lutas.

O encontro simboliza um século de tradição, disciplina e legado deixado por Carlos e Helio Gracie, pioneiros do Jiu-Jitsu no Brasil. O local escolhido representa mais do que beleza e religiosidade: é um tributo à paz, à união e à força espiritual que sempre fizeram parte da filosofia do Jiu-Jitsu ensinado pelos Gracie ao longo das décadas.

A data representa a fundação da primeira academia Gracie no Rio de Janeiro, em 1925, na casa de grande mestre Carlos e de seus irmãos lutadores, Helio, George, Oswaldo e Gastão.

Entre os presentes estarão membros consagrados do clã, como Royce, Renzo, Roger, Kyra e Ryron Gracie, além de representantes de várias gerações. Para a professora Kyra Gracie, o momento é inesquecível:

“Ver o Cristo Redentor abençoando nossa família no centenário do Jiu-Jitsu Gracie é um momento que ficará para sempre na história. Cem anos depois, seguimos de kimono, unidos pela mesma missão: espalhar o Jiu-Jitsu e a filosofia de vida para milhares de pessoas ao redor do mundo.”

A ação marca o início oficial das comemorações que culminam no luxuoso seminário dos 100 anos da Família Gracie, que será realizado no dia 25 de outubro, no Windsor Barra Hotel, no Rio de Janeiro.

Com o Cristo Redentor iluminado ao fundo, o registro promete ser uma das imagens mais marcantes da história da família e do esporte brasileiro — um verdadeiro encontro entre o passado, o presente e o futuro do Jiu-Jitsu.