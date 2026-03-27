Marcello Yoshii ensina defesa da raspagem tripé e contra-ataque com passagem de guarda

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Faixa-preta formado por Murilo Bustamante, Marcello Yoshii compartilha um conceito direto e eficaz para lidar com a raspagem tripé, uma das mais utilizadas no Jiu-Jitsu. Atualmente à frente das aulas na Gracie Barra Encinitas, o professor ensina um detalhe valioso para você defender e contra-atacar passando a guarda do seu adversário.

“Não é só sobre saber o movimento, mas entender o tempo certo. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Se você estiver atento e bem posicionado, consegue não só evitar a raspagem, mas virar o jogo a seu favor”, conclui.

A lição reforça um dos princípios mais importantes do Jiu-Jitsu: transformar defesa em ataque. E, nas mãos de um praticante atento, até uma situação de risco pode se tornar o caminho para conquistar uma passagem de guarda dominante.

Confira, a seguir, o ensinamento valioso do professor.