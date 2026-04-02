11º Prêmio de Top Ranking coroa os melhores atletas do BJJ gaúcho

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O Jiu-Jitsu gaúcho viveu mais um capítulo histórico no último sábado, 28 de março. Em uma noite marcada por reconhecimento, prestígio e celebração da excelência esportiva, o 11º Prêmio de Top Ranking reuniu, no Plenário Ana Terra da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, os grandes nomes da temporada 2025.

Realizado pelo Instituto Incentiva, com produção da Pro Sports BJJ, o evento reafirma sua posição como a principal premiação da modalidade no Sul do Brasil. Ao todo, 108 atletas foram agraciados, em uma distribuição superior a R$ 150 mil, contemplando desde as categorias de base até os níveis mais experientes da Master 4+5+6.

Entre os protagonistas da noite, os faixas-pretas foram premiados em seis categorias, com valores entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00. Já na categoria adulto, entre faixas-brancas e marrons, sete atletas conquistaram um dos prêmios mais cobiçados: a oportunidade de integrar a Seleção Prime e representar o Brasil no Campeonato Mundial da IBJJF, nos Estados Unidos, com passagens internacionais custeadas.

As categorias master também tiveram papel destaque, com títulos que garantiram premiações em dinheiro de R$ 2.000,00 e vagas para o Campeonato Brasileiro da CBJJ. Na modalidade sem kimono (NO-GI), os campeões das categorias adulto e master também foram contemplados com passagens aéreas para disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade.

A premiação também reforçou o compromisso com a inclusão, com a consagração do melhor atleta da categoria Jiu-Jitsu Mais (parajiu-jitsu), além da entrega de uniformes oficiais da Bravour Brazil aos campeões da categoria principal.

Nas categorias de base, que abrangem atletas do Sub 06 ao Juvenil, foram distribuídos 15 títulos, com premiações em quimonos personalizados pela Casa do Kimono. Ao todo, 36 atletas premiados receberam ainda créditos de R$ 1.000,00 em inscrições para a Copa Prime 2026, além de cobertura de mídias especializada.

O desempenho coletivo também foi reconhecido com a premiação de seis equipes campeãs, que dividiram um total de R$ 8.500,00, evidenciando a força das academias na formação de atletas de alto rendimento.

A edição de 2025 também entrou para a história com a criação de uma nova distinção: a Ordem do Mérito Desportivo Fernando Paradeda.

Instituída como a mais alta honraria da Copa Prime, a condecoração passa a reconhecer atletas que transcendem resultados competitivos, projetando o jiu-jitsu gaúcho nos cenários nacional e internacional e contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da modalidade.

O primeiro nome a receber a honraria foi o faixa preta Leonardo Ferreira, 3x Top Ranking, cuja trajetória é marcada não apenas por conquistas expressivas, mas por um legado de inspiração, representatividade e impacto dentro e fora dos tatames.

Confira abaixo os atletas e equipes premiados no 11ª Edição do Título de Top Ranking:

Top Black Belt:

Masculino Adulto: Guilherme Vilhalba – Alliance Mário Reis

Feminino Adulto+Master: Cintia Camargo da Fontoura Honorato – Equipe A

Masculino Master 1: Gabriel Giovane Horn Machado – Equipe A

Masculino Master 2: Ramon Rost – Equipe A

Masculino Master 3: Leonardo Morosetti de Lima – Thork Jiu-Jitsu

Masculino Master 4+5+6: Fábio Kroeff Cardoso – Scorpyon Jiu Jitsu

Adulto:

Feminino Iniciante: Rafaella Vieira Leiria Salagnac – Dream Art

Feminino Avançado: Manuela Legg Thier – Dream Art

Masculino Faixa Branca: Diogo Borges de Oliveira – Alliance Mário Reis

Masculino Faixa Azul: Matheus Silva – Alliance Mário Reis

Masculino Faixa Roxa: Lamark de Brito Godois – Alliance Mário Reis

Masculino Faixa Marrom: João Alves – Alliance Mário Reis

Master:

Feminino Master 1 e 2+3: Ana Paula Gonçalves Soares – CT Monkey Family

Masculino Master 1 Iniciante: Everton Bresolim Lovato – Equipe A

Masculino Master 1 Avançado: Cristiano Alves de Matos – Equipe A

Masculino Master 2: Antônio José Romitti Tavares – JA Jiu-Jitsu

Masculino Master 3: Tiago Luiz Weschenfelder – Drill BJJ School

Masculino Master 4+5+6: Adriano Teodomiro Guerra Carvalho – Equipe A

Sem Kimono (No-Gi):

Adulto: Lamark de Brito Godois – Alliance Mário Reis

Master: William Renato Pires Chaves – Grip Fight Self Defense

Jiu-Jitsu Mais:

Ranking Geral: Jefferson Motta Hippen – Alliance Mário Reis

Categoria de Base:

Feminino Sub 06: Mariana de Souza Paissandi – Drill BJJ School

Masculino Sub 06: Conrado Correa Bordin – OSS | Escola de Artes Marciais

Feminino Sub 08: Dandara Pereira – Union Team BJJ

Masculino Sub 08: Vitor Casagrande Guedes – Alliance Mário Reis

Feminino Sub 10: Maria Eduarda Freitas Oliveira Menezes – Scorpyon Jiu Jitsu

Masculino Sub 10: Bryan Moraes Galhano – Alliance Mário Reis

Feminino Sub 12: Kimberlly Kiara Cardoso Andrade – Jiu jitsu na Madrid

Masculino Sub 12: Pietro Marques Petry – Projeto Jaca Team

Feminino Sub 14: Isabela da Rocha Goulart – Alliance Mário Reis

Masculino Sub 14: Pietro Martins – Alliance Mário Reis

Feminino Sub 15: Eduarda Jobim Rodrigues da Silva – Alliance Sapiranga

Masculino Sub 15: Victor Eduardo de Almeida Silveira – Alliance Mário Reis

Feminino Juvenil: Maria Clara Cardoso de Abreu – Kulmann Jiujitsu

Masculino Juvenil Faixa Branca: Vitor Finardi – Alliance Capão da Canoa

Masculino Juvenil Faixa Azul+Roxa: Luciano Henrique Assis de Oliveira – Alliance Mário Reis

Equipes Campeãs:

Ranking Geral: Alliance Mário Reis

Categoria Kids: Alliance Mário Reis

Categoria Juniores: Alliance Mário Reis

Categoria Adulto: Alliance Mário Reis

Categoria Master: Equipe A

Categoria No-Gi: Thork Jiu-jitsu

Mais do que reconhecer resultados, o Top Ranking simboliza a consolidação de um trabalho que há mais de três décadas impulsiona o Jiu-Jitsu no Rio Grande do Sul. São mais de 2 mil eventos realizados, mais de 100 mil atletas impactados e centenas de títulos que ajudaram a projetar o estado no cenário nacional e internacional.

E o ritmo não diminui. A temporada 2026 já entra em nova fase no dia 12 de abril, em Canoas, com a realização da Copa Sul Brasileira, evento de peso três estrelas no ranking e decisivo na corrida por uma vaga no Card Especial da Copa dos Campeões.

Além do caráter classificatório, a competição promete elevar ainda mais o nível técnico, com premiação em dinheiro para todas as categorias absoluto. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial: www.prosports.soucompetidor.com.br. Utilize o cupom GracieMagPrime e confirme sua participação.