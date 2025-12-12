Joacir Mapelli conquista 4º lugar no Mundial de Taekwondo ATA

O atleta Joacir Mapelli, faixa-preta 4º Dan e responsável pelas escolas de Taekwondo ATA em Blumenau, participou do Mundial de Taekwondo, realizado no final de julho, em Phoenix, no estado do Arizona (EUA), onde conquistou o 4º lugar na categoria armas pelo segundo ano consecutivo, façanha alcançada em meio aos dez melhores atletas do mundo.
Joacir relata que estar novamente entre os finalistas mundiais é a prova de que esforço, disciplina e persistência sempre trazem resultados. “Minha próxima meta é ser campeão Mundial de 2026, e vou treinar muito para isso.”
Além de representar o Brasil como atleta, Joacir também teve a honra de atuar como técnico da Seleção Brasileira Júnior de Sparring durante o Mundial.