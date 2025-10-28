Mapelli conquista o ouro no Panamericano de Taekwondo

Share it

O atleta Joacir Mapelli, faixa-preta 4º Dan, competiu no torneio Panamericano de Taekwondo ATA 2025 e conquistou a medalha de ouro. Mapelli é o atual campeão nacional e por isso obteve vaga para representar o Brasil no evento.

Este ano o Pan foi realizado no Brasil, na cidade de Curitiba, e contou com a participação de nove países.

Ano passado, no Pan realizado do Chile, o craque brasileiro conquistou a medalha de prata. Decidiu então se dedicar e treinar ainda mais para este ano, o que fez toda a diferença em seu rendimento.

“Cada treino, cada erro corrigido e cada momento de superação me trouxeram até aqui. Agora sigo firme, com a certeza de que o trabalho duro sempre compensa”, disse o campeão. “Minha próxima meta é ser campeão mundial em 2026, e vou treinar muito para isso.”