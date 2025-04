Share it

A insônia normalmente é um adversário tão complicado que você pode ficar horas e horas acordado, só pensando num jeito de vencê-lo. E sem conseguir.

Como domá-lo? Como vencê-lo, e assim garantir um dia seguinte com energia e concentração total?

Muitos gênios se debruçaram sobre o problema. Entre eles, Carlos Gracie e o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Para o grande mestre Gracie, a solução mais simples era o velho e bom suco de maracujá.

“Nos casos de insônia e sistema nervoso alterado, faça um refresco de maracujá (cinco a seis frutos) somente com água comum ou de coco, na quantidade de um a três copos. Evite café e chá preto”, escreveu ele. O suco deve substituir uma das refeições.

O mestre entendia que a mente e o corpo precisavam estar em sintonia para chamar o sono. Foi o que Nietzsche também filosofou, com seus mandamentos para vencer a insônia, em texto recuperado pela atriz e roteirista Priscilla Rozenbaum, numa edição antiga da revista dominical do jornal “O Globo”. Confira:

1. Para dormir bem à noite, é necessário estar acordado durante o dia.

2. É preciso vencer a si mesmo dez vezes ao dia. Isto cria uma fadiga considerável, que facilita o sono.

3. Dez vezes por dia você deve fazer as pazes consigo mesmo, porque brigado consigo mesmo, em geral, não se dorme.

4. Há que encontrar dez verdades durante cada dia. Senão a alma fica com fome de verdade e certamente te dará uma dentada durante a noite.

5. Dez vezes ao dia é preciso rir. Estar alegre dez vezes, senão teu estômago te incomodará.

6. É preciso ter muitas virtudes para dormir bem, mas não esquecer de fazê-las dormir antes de você. Que virtude também incomoda muito.

7. É preciso fazer as pazes com teus demônios e também com os demônios do próximo. Senão eles te atormentarão durante a noite.

8. Não cobiçar a mulher (o homem) do próximo (a).

9. Não pecar contra a castidade.

10. Não comer coisas pesadas antes de dormir.

Epa… Procurar a verdade, ter virtudes, não comer coisas pesadas, rir, vencer a si mesmo… Será que o filósofo alemão não era praticante de Jiu-Jitsu?

Comente o que você achou das lições, e bons sonhos hoje. E lembre-se, sempre, de antes de tomar qualquer medida alimentar, consultar um nutricionista gabaritado. Oss!