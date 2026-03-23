Jiu-Jitsu

GFTeam projeta bom desempenho e mira pódio no Pan de Jiu-Jitsu

23/03/2026    |    Escrito por: Eduardo Ferreira

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Mestre Júlio César Pereira destaca qualidade do time que vai lutar o Pan da IBJJF – Foto: arquivo pessoal

A GFTeam se prepara para mais um grande desafio no cenário internacional: o Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu da IBJJF, entre os dias 25 e 29 de março na Flórida. Sob o comando do mestre Júlio César Pereira, a equipe chega com confiança, experiência e atletas prontos para brigar entre os melhores.

“A expectativa é a melhor possível. A gente tem feito um bom trabalho, tanto com a galera do Brasil quanto com o pessoal aqui dos Estados Unidos”, afirmou o treinador, destacando a consistência do trabalho desenvolvido nos dois polos da equipe.

Mesmo sem levar um grande número de atletas, a estratégia da GFTeam é clara: apostar na qualidade. “A gente não vem com tanta gente assim, mas os poucos que estão vindo, estão vindo com bastante qualidade e com certeza vão fazer a diferença nesse Pan”, explicou.

Entre os nomes que representam a equipe na faixa-preta estão atletas experientes e competitivos como Carlos Alberto “Bebeto”, Israel Almeida, Ismael Santos, Ademir, Felipe Carlos e Lucas Montalvão, além de um time feminino forte com Claudiane Lima, Gisele Menezes e Maria Delahaye, reforçando o equilíbrio e a força da equipe.

A participação no Pan faz parte de um planejamento maior da equipe, que busca estar presente nas principais competições do circuito mundial. “A gente sempre faz o Grand Slam: Europeu, Pan-Americano, Mundial e Brasileiro. A gente tenta focar nesses eventos”, destacou Júlio César.

Mais do que resultados, o mestre também reforça a filosofia que orienta seus atletas dentro do tatame. Para ele, o desempenho está diretamente ligado ao estado mental e à forma como cada lutador encara a competição. “A única coisa que eu cobro dos garotos é lutar por prazer. Não tem que lutar por obrigação. Quando você coloca obrigação, nada flui”, afirmou.

Segundo ele, o foco deve estar no processo e não apenas no resultado final. “Eu tento passar para eles: uma luta de cada vez, sem cobrança. Lutar porque está feliz, porque gosta do que está fazendo. O resultado vem conforme tudo que você fez e, principalmente, pela sua cabeça ali na hora”, concluiu.

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