A aula do campeão mundial absoluto sem kimono Roberto Jimenez

No fim de semana de dezembro que o mundo do Jiu-Jitsu parava para ver o confere entre Nicholas Meregali e Felipe “Preguiça” Pena, o Mundial Sem Kimono da IBJJF consagrou mais um astro sem pano, em Las Vegas, no último dia 9.

Trata-se de Roberto Francisco Jimenez, de 23 anos, americano de sangue equatoriano e filho de lutador de muay thai que se tornou pela primeira vez campeão mundial absoluto, após vitória categórica contra o vice-campeão Roosevelt Sousa. Jimenez é a nova aposta para chacoalhar o circuito sem pano na faixa-preta, e já ganha amplo status de favorito para o ADCC 2024, dias 17 e 18 de agosto em Vegas.

Jimenez, craque do Jiu-Jitsu nascido em Miami numa família de imigrantes equatorianos, é filho de um apaixonado praticante de boxe thai, Raul “Gacho” Jimenez. Gacho se apaixonou pelo Jiu-Jitsu nos EUA e matriculou o filho desde a divisão fraldinha. Após idas e vindas pelos Estados Unidos e treinos em diferentes dojos, Jimenez recebeu a faixa-preta do pai, que por sua vez se graduou com Romero “Jacaré” Cavalcanti.

O jovem Jimenez já acumula vitórias vistosas na carreira com e sem pano, contra feras como Keenan Cornelius, Fellipe Andrew, Dante Leon, os irmãos Ruotolo, Charles Negromonte e tantos outros campeões. No Mundial Sem Kimono, teve campanha perfeita no absoluto ao finalizar Francisco Lo, Vinicius Trator e Roosevelt, na grande final.

Confira a aula de defesa e contra-ataque de Jimenez, na final, ao escapar de um bote nas costas frenético de Roosevelt, na transmissão da FloGrappling:

Jimenez, contudo, foi parado na categoria peso pesado (até 91kg), ao perder a semifinal por 2 a 0 para o campeão Elder Cruz, craque nascido em Honduras e criado na Califórnia. Na final, Elder bateu Adam Wardzinski nas vantagens.

No feminino, destaque máximo para a estrela Ffion Davies, que venceu o absoluto e, na final do peso, marcou impressionantes 21 a 0 em Amanda Bruse.

Já na faixa-marrom, os grandes nomes do absoluto em Vegas foram Luke Griffith (Gracie Barra) e Nadia Frankland (Absolute MMA Australia).

Confira os resultados finais do Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono 2023, na faixa-preta:

Masculino

Absoluto

Roberto Jimenez finalizou Roosevelt Sousa no estrangulamento pelas costas

Peso-galo

Everton Teixeira venceu Riki Yoshinaga por 6 a 4

Peso-pluma

Edwin “Junny” Ocasio venceu Zach Kaina por 2 vantagens a 1 após 0 a 0

Peso-pena

Diego “Pato” Oliveira venceu Gianni Grippo nos pontos (10-0)

Leve

Lucas Valente venceu Deandre Corbe por 3 a 1 nas vantagens após 2 a 2 e uma chave arrochadíssima de Corbe, que Lucas suportou

Médio

Tommy Langaker venceu Michael Perez após pegar as costas e marcar 4 a 0

Meio-pesado

Ronaldo Junior venceu David Garmo na decisão dos árbitros

Pesado

Elder “El Monstro” Cruz venceu Adam Wardzinski por 3 vantagens após 0 a 0 no placar

Superpesado

Javier Zaruski finalizou Vinicius “Trator” Gazola no triângulo

Pesadíssimo

Roosevelt Sousa finalizou Heikki Jussila no estrangulamento “cross-face”

Feminino

Absoluto

Ffion Davies finalizou Gabi McComb no mata-leão

Galo

Mayssa Bastos finalizou Mariana Rolszt na chave de calcanhar

Pluma

Tammi Musumeci goleou Jessa Khan por 20 a 6

Pena

Alex Enriquez venceu Adele Fornarino por 5 vantagens a 2, após 2 a 2 no placar

Leve

Ffion Davies venceu Amanda Bruse por 21 a 0

Médio

Gabi McComb venceu Thamara Ferreira de virada por 4 a 0

Meio-pesado

Elizabeth Mitrovic venceu Salla Simola por 6 a 2

Pesado

Andressa Cintra finalizou Rafaela Guedes no armlock

Superpesado

Kendall Reusing finalizou Mikaela Barros no armlock