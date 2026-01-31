Confira a final entre Gabi Pessanha e Sarah Galvão que fez Portugal tremer

Share it

A final do absoluto feminino do Campeonato Europeu 2026, no último dia 24 de janeiro, fez o público esquecer a ausência de final no aberto masculino.

Gabi Pessanha fez valer sua tarimba e técnica, e provou por que é a rainha do Jiu-Jitsu mais dominante da história do esporte, em todos os tempos. Isto é, desde 1996, quando começaram os Mundiais, há 30 anos.

Já Sarah Galvão, a jovem faixa-preta, chegou chegando e provou ao menos um fato: Gabi nunca mais terá vida fácil no absoluto.

Confira a batalha no vídeo oficial divulgado pela IBJJF, e comente o que aprendeu com o duelo. Oss…

Para os resultados completos do campeonato, clique aqui.