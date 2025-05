Como Tayane e Gabi Pessanha roubaram a cena no Brasileiro de Jiu-Jitsu 2025

Share it

Rainha absoluta no Mundial 2017 e 2018, Tayane Porfírio conheceu o ápice da carreira como lutadora, com o ouro duplo naqueles eventos da IBJJF, e flertou com a fama de imbatível. Ao descer do pódio, porém, começou uma caminhada até o fundo do poço.

Ao tentar a vida na Inglaterra, deixou de lado a rotina de preparação e treinos duros cruciais para se manter na elite. Ao engravidar, precisou se voltar para a saúde e o acompanhamento da filhota. De quebra, ainda perdeu seu pai. A tristeza era maior que a vontade de voltar a treinar forte.

Cearense de Sobral, faixa-preta desde 2016 pelas mãos de Alexandre “Gigi” Paiva, na Alliance Leblon, Tayane passou a duvidar de si. Enquanto enfrentava seus demônios, uma nova rainha surgia, para assumir o trono do Jiu-Jitsu esportivo.

Gabrieli Pessanha, faixa-preta desde 2019, deparou-se com Tayane a primeira vez em 2021, no evento BJJ Bet.

Tayane, tática e mais experiente, e com 40 quilos a menos do que nos tempos de rainha, venceu a primeira, por 2 x 0.

No momento chave da luta, a atleta da Alliance raspou da meia-guarda quando Gabi estava muito perto de passar e montar.

As batalhas seguintes mudariam bastante de feição. Depois daquele ano de 2021, salpicado de algumas derrotas, Gabi iria entrar em modo blindado. Uma rainha cada vez mais tranquila e imbatível, cujo jogo era moldado em incansáveis treinos com parceiras e com rapazes no dojo do professor Marcio de Deus, na Cidade de Deus.

Enquanto isso, Tayane ainda enfrentaria o afastamento dos eventos da IBJJF, por conta de uma punição por uso de doping, efetivada em maio de 2019 e com duração de quatro anos.

Em 2021, em novembro, as duas se encontraram em Abu Dhabi. Como só havia na chave as duas estrelas do superpesado (95kg), elas duelaram duas vezes.

Na primeira, Gabi levou na decisão dos árbitros, após o 0 x 0 que perdurou até a prorrogação e o ponto de ouro. Na segunda, Gabi venceu de fato pela primeira vez. Numa virada eletrizante, chegou a ter a guarda passada, mas venceu por 4 x 3. A jovem rainha enfim surrupiava a coroa.

Tayane só retornaria à ativa em 2024. Na final do Europeu, peso superpesado, a quarta luta entre elas foi tranquila para Gabi: 9 x 0.

A caçada de Tayane atrás de Gabi recomeçou este ano, em abril, no evento galáctico BJJ Stars. Parecia que a veterana não mais se recuperaria, já que terminou estrangulada por Pessanha, pelas costas. No Campeonato Brasileiro, agora em maio, Gabi voltou a finalizar a rival no pescoço, nas quartas do absoluto.

No sétimo confronto, contudo, Tay voltou a encontrar seu jogo, confiou na sua guarda-laço para levar por 4 x 2. Gabi amassou até o final, recuperou-se depois para levar o penta brasileiro absoluto, mas saiu derrotada após quatro anos.

Se avaliar o copo meio vazio, Gabi Pessanha pode até lamentar a medalha de prata.

Se espiar o copo meio cheio, o renascimento da rivalidade é benéfico para ambas: todos estarão de olho no Mundial de Jiu-Jitsu, e na oitava e quiçá na nona final entre as titãs do Jiu-Jitsu feminino.

