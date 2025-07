Como o primeiro treininho de Jiu-Jitsu mudou a vida do professor Matheus Guada

Share it

Faixa-preta e atleta da GB em Houston, Matheus Guada não esquece os primeiros passos no Jiu-Jitsu. Ele relembrou os lances mais marcantes na sua trajetória, em papo com o GRACIEMAG.com.

GRACIEMAG: Como foi seu primeiro contato com o Jiu-Jitsu?

MATHEUS GUADA: Eu estava em Varginha, em Minas Gerais, e fui visitar o projeto social Campeões do Futuro. Havia em torno de 40 crianças nos tatames, e eu fiquei impressionado. Como eu já tinha treinado taekwondo, achei que eu ia tirar de letra. Amigo, apanhei até das crianças menores que eu. Mas fiz questão de voltar, para tentar de novo. E foi assim que peguei gosto e treino até hoje.

Quando você percebeu que viveria em prol do Jiu-Jitsu?

Creio que foi na primeira vez em que lutei o Mundial da IBJJF, na Pirâmide de Long Beach, na Califórnia. Era 2017, e ali percebi toda a estrutura do Jiu-Jitsu, e quantas pessoas o esporte estava empregando. Eu ainda era juvenil, faixa-azul, mas fiquei vidrado no campeonato.

E como escolheu morar em Houston e treinar na GB Westchase?

Eu vim lutar o Houston Open, e acabei por enfrentar um conhecido meu, o Henrique Camargo, que treina na GB WestChase junto com um amigo meu, chamado Vitor Peres. Sou amigo do Vitor de longa data. Começamos a nos falar e conheci o professor Ulpiano, que fundou e lidera esta e outras escolas. Ele então me convidou para fazer parte do time e treinar com eles. Foi uma troca de conhecimentos muito interessante e que me enriqueceu como atleta.

Qual foi o seu dia mais marcante como professor de Jiu-Jitsu?

Olha… Ah, foi a primeira vez que levei meus alunos para lutar um campeonato. Eram várias crianças, e levei a turma para um campeonato regional em Poços de Caldas, em Minas. Aquela responsabilidade, a alegria das vitórias. Não esqueço nunca. Marcou mesmo. Foi quase tão inesquecível quanto meu primeiro campeonato já com a faixa-preta na cintura.

Como a estrutura da GB tem mudado sua vida no Jiu-Jitsu?

Está sendo ótimo, pois treino com um excelente time, recheado de atletas de altíssimo nível e com ótimos resultados em competições. Caso do campeão com e sem kimono Pedro Marinho, o Vitor Peres e o Dylan Melton. Sinto que aprendo todos os dias, em especial com um dos professores mais experientes do nosso time, o Piano.