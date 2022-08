Share it

Bicampeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta, Leonardo Leite (Alliance/BTT) sempre demonstrou um jogo sem brechas em pé ou no solo, e a pressão sempre foi sua aliada constante.

Nesta aula no amplo dojo da BTT Barra da Tijuca, com o amigo Rafael Benevides, Léo ensina como usar a pressão por cima, na meia-guarda, e abrir a guarda ou finalizar.

Repare no detalhe da posição ideal do ombro, que se encaixa no pescoço e não no queixo ou bochecha do oponente. Clique aqui e bons estudos. Oss!