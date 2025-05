Do nocauteador Mike Tyson ao finalizador Roger Gracie, os supercampeões do mundo das lutas sempre demonstraram valências de certo modo similares. Eram quase todos nota dez nos quesitos vontade, superação, dedicação ao básico, amor à arte, capacidade de escutar e aprender, e extrema inteligência ao treinar. Uma lição dos astros, contudo, talvez seja a mais útil para o praticante de Jiu-Jitsu: a necessidade de estar com a defesa sempre em dia.