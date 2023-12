Share it

Foi a primeira luta de ambos no ADCC 2003, no Ibirapuera, em São Paulo. No caso do faixa-marrom Roger Gracie, era ainda sua estreia em ADCCs.

Mas o príncipe Tahnoon bin Zayed quis ver os dois astros em ação de cara, num tira-teima de gerações, e casou Roger x Zé Mario, na divisão até 99kg.

Curta o clássico e comente: que aprendizado você seria capaz de extrair do combate, amigo leitor?