Mestre de Jiu-Jitsu e considerado um dos atletas mais técnicos da história da arte suave, o faixa-coral Royler Gracie já passou por poucas e boas no mundo das lutas. Levinho, já brilhou no absoluto faixa-preta dos mundiais contra verdadeiros gigantes e lutou MMA com a mesma pujança.

Como atleta ou instrutor, o professor da Gracie Humaitá sempre estudou e cultivou a defesa pessoal como instrumento essencial da arte marcial. No vídeo de hoje, ele escalou o amigo Fabrício Morango para nos ensinar uma técnica para conter o agressor que tenta estrangular pela frente.

Confira os detalhes no vídeo abaixo, e bons estudos.