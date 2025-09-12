Traven e Frazatto lideram equipes no Atlanta Fall da PBJJF

Share it

O Atlanta Fall Open, evento promovido pela Professional Brazilian Jiu-Jitsu Federation (PBJJF), promete agitar Douglasville, Geórgia, neste 13 de setembro. Antes mesmo de sua realização, o torneio chamou atenção de alguns treinadores lendários.

Reconhecida pela organização e pelo alto nível técnico, de fato a PBJJF segue consolidando sua reputação como uma das federações que mais cresce no cenário global do Jiu-Jitsu. Entre os destaques do evento estão Roberto Traven, campeão mundial e do ADCC, e Bruno Frazatto, multicampeão de Jiu-Jitsu e peso leve consagrado pela Atos, que levarão suas equipes para a competição.

Para Roberto Traven, a expectativa é que o campeonato seja uma vitrine para os mais novatos. “O pessoal que vai participar é a turma mais novata. A expectativa é que façam um bom trabalho, consigam executar suas técnicas num campeonato, o que é diferente do treino e da academia, um ambiente novo”, afirma.

O professor ressalta a importância do evento para os atletas e para a equipe:

“Mesmo com o pessoal iniciante, esperamos que possamos brigar pelo título de equipe. Mas, vença quem vencer, esperamos que seja um campeonato bom, organizado, que valorize o Jiu-Jitsu e dê visibilidade aos nossos atletas.”

Bruno Frazatto também destaca o impacto positivo do evento no desenvolvimento técnico e pessoal de seus alunos. “É uma ótima oportunidade para os nossos alunos que estão buscando adquirir experiência no cenário competitivo. Temos certeza de que será um evento bem organizado e que todos sairão satisfeitos com a experiência”, diz o astro.

Frazatto analisa a preparação da equipe: “Como o calendário competitivo desse período do ano tem algumas datas que se sobrepõem, desta vez serão os alunos com menos experiência que vão representar o time. A preparação foi adaptada ao perfil desses atletas, com foco em fundamentos e situações específicas de luta.”

Para ele, o grande diferencial do Atlanta Fall International Open é a seriedade e organização do evento, que gera confiança para atletas e treinadores.

“É um evento que valoriza o esforço de todos e proporciona uma experiência extremamente positiva, não só tecnicamente, mas também no crescimento pessoal. Lidar com o medo, manter a coragem de se expor, enfrentar desafios e buscar superação são experiências que ficam para a vida inteira”, conclui Bruno.