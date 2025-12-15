A finalização que obrigou Gabi Pessanha a dar os 3 tapinhas após 250 lutas

Share it

Confira a façanha de Elisabeth “Liz” Clay, no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono 2025, em Las Vegas.

Nesse dia 13 de dezembro, na final do absoluto faixa-preta, a peso médio texana se tornou a primeira mulher a finalizar a rainha Gabi Pessanha, que nunca havia sentido esse gosto amargo.

Campeã mundial sem kimono no superpesado em Vegas, Gabi não perdia havia 30 lutas, desde a colisão com Tayane Porfírio no Brasileiro. A estrela da Infight agora soma apenas 8 derrotas, com mais de 250 lutas.

Americana criada no Alasca, Clay fez uma campanha perfeita em Vegas e retorna com o ouro duplo, após ser campeã também no peso médio, ao finalizar Rebeca Lima.

Lis é faixa-preta desde novembro de 2020, graduada pelos brasileiros Samir Chantre and Osvaldo Moizinho.

