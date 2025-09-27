Ruan Alvarenga celebra triunfo no GP no BJJ Stars 17 e premiação de R$ 100 mil

Share it

Ruan Alvarenga viveu no sábado, 20 de setembro, uma noite memorável no BJJ Stars 17, em São Paulo. Ele conquistou o GP peso-pena sem kimono e levou para casa uma premiação de R$ 100 mil.

O campeão, que precisou derrotar três adversários para ficar com o título, analisou como foi vencer um torneio com outros nomes de peso.

“Cara, não sei nem como começar… Foi uma sensação inexplicável ganhar esse GP em meio a tantos caras bons e de nomes fortes e, de quebra, ganhar os R$ 100 mil”, contou Alvarenga, descrevendo o momento da vitória como único e inesquecível.

Ao longo do torneio, Ruan enfrentou combates equilibrados, incluindo a final decidida pelos árbitros.

“O meu diferencial foi entender a regra e saber lutar nela”, explicou. “A primeira luta foi controlada, vi que dava para ligar o turbo ali, mas não queria me desgastar. Eu sabia que vinha uma guerra pela frente. A segunda ganhei bem, apesar de não ter feito pontos. Na final, eu soube usar a regra, e sabia que estava ganhando o tempo todo.”

Sobre a final com Meyram Maquiné, um dos confrontos mais estudados do torneio, Ruan revelou que sua abordagem foi simples e direta: “Eu não tinha uma estratégia montada, não sou muito disso. Apenas fiz meu jogo, busquei a luta e fiquei muito atento, pois o Meyram pode tirar sempre alguma coisa da cartola.”

O campeão concluiu falando dos seus próximos passos: “Vou tirar uns dias para treinar leve e voltar para minha rotina de aulas. Quanto ao meio competitivo, estou sempre disposto e pronto para lutar. Sou apaixonado por esse esporte, treino forte todos os dias. Vou continuar treinando e trabalhando para poder estar pronto para qualquer luta no BJJ Stars, seja pela defesa do meu título ou qualquer outra luta casada.”

BJJ STARS 17

Clube Athletico Paulistano, São Paulo

Sábado, 20 de setembro de 2025

Superlutas de kimono:

Caio Gregório venceu Piter Frank por 4 a 2 nos pontos

Leonardo Ferreira venceu Fellipe Andrew por 2 a 0 nos pontos

Rider Zuchi finalizou Nolan Stuart aos 5m03s

Rerisson Gabriel venceu Diego Sodré após empate em 4 a 4 (desempate)

Giovanah Oliveira finalizou Jessica Caroline por armlock aos 3m55s

José Victor venceu Maycon Gabriel por 21 a 2 nos pontos

GP No Gi peso pena (até 70kg):

Ruan Alvarenga venceu Lucas Cantó por decisão dos árbitros

Kalebe Pereira venceu Julio Arantes por 4 a 0 nos pontos

Meyram Maquiné finalizou Jhonatha Frazão via mata-leão aos 2m35s

Gabriel Sousa finalizou Kleber Barboza via mata-leão aos 5m55s

SEMIFINAIS:

Ruan Alvarenga venceu Kalebe Pereira por interrupção médica

Meyram Maquiné finalizou Gabriel Sousa por armlock aos 2m46s

FINAL:

Ruan Alvarenga venceu Meyram Maquiné por decisão dos árbitros