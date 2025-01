Share it

Marcelo Garcia completa 42 anos no próximo dia 17 de janeiro, e seu presente será inesquecível: uma luta no One Championship.

O ídolo do ADCC vai enfrentar o magrinho japonês Masakazu “Ashikan-Judan” Imanari, de 48 anos.

Relembre a última luta do professor da Alliance, que passou os últimos anos montando sua academia no Havaí e curando um câncer, detectado em seu estômago em 2023.

Relembre o último compromisso de Marcelinho, na final do ADCC na Inglaterra, em 2011. Oss!