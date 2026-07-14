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Hoje mestres renomados, naquele ano de 1996 Helio Moreira e Wellington Dias sonhavam com a glória e a afirmação, sentimentos ali condensados na medalha dourada inaugural do primeiro Mundial da IBJJF, no Rio de Janeiro.

Na final peso-pluma no Tijuca, o faixa-preta da Gracie Barra e o atleta bom de judô da Gracie Humaitá ainda tinham um incentivo a mais: a exibição, ao vivo, da luta no canal Sportv, também iniciando sua história.

Relembre e aprenda com Helio Soneca e Wellington Megaton, nessa luta do baú de GRACIEMAG.