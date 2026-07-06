Sapiranga recebe a grande decisão da Tríplice Coroa 2026

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A temporada da Copa Prime de Jiu-Jitsu chega a um de seus momentos mais aguardados. No próximo dia 12 de julho, Sapiranga será palco da grande decisão da Tríplice Coroa 2026, etapa que promete redefinir o Ranking Geral e apontar as primeiras semifinais da Copa dos Campeões.

Com peso 03, a competição distribuirá 54 pontos no Ranking Geral, a maior pontuação concedida em uma única etapa da temporada. Em um campeonato decidido nos detalhes, essa pode ser a oportunidade que separa quem sonha com o título de quem realmente estará entre os melhores do ano.

Os campeões da Tríplice Coroa conquistarão o título da segunda trilogia da temporada, receberão a premiação em e garantirão classificação para a primeira semifinal da Copa dos Campeões, marcada para 29 de novembro, evento que promete ser o maior da história da Copa Prime.

Cada luta em Sapiranga poderá mudar completamente o cenário da temporada. Atletas que hoje aparecem fora da zona de classificação ainda têm a chance de dar uma grande arrancada, enquanto os líderes precisarão confirmar sua posição diante da pressão de uma etapa que vale mais do que qualquer outra até aqui.

É o momento em que estratégia, preparação e coragem fazem a diferença. Não existe espaço para cálculos ou para esperar a próxima oportunidade. Quem deseja escrever seu nome entre os grandes campeões da temporada precisa estar presente quando os pontos mais importantes do ano estiverem em jogo.

A etapa também marca a última oportunidade para garantir a Dobradinha Prime, adquirindo antecipadamente as inscrições da VII Etapa e da Copa América, com condições promocionais e pagamento em até 2x no cartão.

As inscrições seguem abertas através do Sou Competidor. Leitores da Gracie Mag garantem desconto especial utilizando o voucher #GracieMagPrime.

No dia 12 de julho, todos os caminhos levam a Sapiranga. A Tríplice Coroa será decidida, novos campeões serão consagrados e a caminhada rumo à maior Copa dos Campeões da história ganhará seus primeiros semifinalistas.

Para quem sonha em chegar ao topo do Ranking Prime, esta não é apenas mais uma etapa. É a competição que pode mudar toda a temporada.