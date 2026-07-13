Wilson Bueno realiza sonho no GP de Masters do BJJ Stars e revela: “Meu maior adversário será a emoção”

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A espera acabou. Depois de construir uma campanha marcada por títulos expressivos e defender publicamente seu nome para integrar o GP de Masters do BJJ Stars, Wilson Bueno terá a oportunidade de competir no maior evento de lutas casadas do Brasil. O faixa-preta da Checkmat encara a estreia da categoria master no evento como a concretização de um dos maiores objetivos de sua trajetória.

Para Wilson, a convocação para o evento, que ocorre no dia 31 de julho em São Paulo, tem um significado que vai além da disputa pelo título. “Para mim foi a realização de um sonho, assim como foi na conquista do primeiro Mundial. Lutar o BJJ Stars não é apenas querer, é merecer”, afirmou.

Embalado por uma sequência de grandes resultados na categoria master, o atleta garante que chega preparado para o desafio sem precisar alterar sua rotina de treinamentos. Segundo ele, o trabalho desenvolvido nos últimos anos foi suficiente para colocá-lo no nível exigido pelo torneio. “Para ser honesto, creio que o ritmo é uma das coisas que vai ser o diferencial lá. Venho desempenhando esse trabalho de treino intenso e inteligente há um bom tempo. Não fiz nenhuma adaptação para o evento. Sinto que o meu treino, da forma que é, me oferece tudo o que eu preciso”, explicou.

Apesar da confiança, Wilson sabe que o caminho até o título será dos mais complicados. Além do alto nível técnico dos adversários, ele acredita que a primeira edição do GP de Masters traz uma responsabilidade extra para todos os participantes. “Creio que são muitos desafios, desde os adversários até a pressão de ser a primeira edição de master, com o público todo olhando para nós. Estou ansioso para o show”, disse.

Questionado sobre quem considera o adversário mais duro da competição, Wilson surpreendeu ao apontar que o maior desafio estará no aspecto emocional. “Acho que o adversário mais difícil vai ser lidar com toda a emoção de estar realizando esse sonho. Os outros 15 atletas do GP têm capacidade de ser campeões, então prefiro não subestimar ninguém e encarar que, da primeira até a última luta, quem vier será pedreira”, afirmou.

Conhecido pelo estilo agressivo e dinâmico, o representante da Checkmat promete entregar sua melhor versão no evento. “No BJJ Stars vocês podem esperar a versão mais feliz e treinada do Wilson Bueno até hoje. Meu sonho era estar naquele tatame. Chegou a minha vez”, garantiu.

Além da expectativa pela competição, Wilson acredita que o GP representa um marco para o esporte. Para ele, a valorização dos atletas masters mostra a evolução do cenário competitivo e abre portas para muitos lutadores que continuam em alto nível mesmo após anos de carreira. “Creio que a mensagem que precisa ficar para todos, desde os que vão lutar até aqueles que não vão, é que estamos vivendo um cenário novo no Jiu-Jitsu, com o público acompanhando lutas de masters. Há alguns anos isso seria uma maluquice, e hoje é uma realidade.”

Ao recordar sua própria caminhada, Wilson faz questão de mostrar que a conquista da vaga no BJJ Stars é fruto de anos de dedicação. “Se eu faço parte disso, todos podem fazer. Eu sou um menino de 14 anos que não desistiu dos seus sonhos. Hoje tudo o que estou vivendo já passou de ser sonho, é realidade graças ao trabalho duro, muita fé e resiliência. Nunca desista. A sua hora está chegando”. concluiu.