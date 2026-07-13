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Reveja o 1º encontro de Roger Gracie e Jacaré no Mundial de Jiu-Jitsu

13/07/2026    |    Escrito por: Graciemag Newsroom

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Roger e Jacaré duelaram pela primeira vez em 2002, numa empolgante final de absoluto marrom. Foto: Gustavo Aragão.

Eram outros tempos: nos tatames, o patrocínio da Oi telefonia. Na cintura dos craques Roger Gracie e Ronaldo Souza, a faixa-marrom.

E olha que Ronaldo Jacaré, conhecido dos nossos leitores desde a faixa-roxa, lutava pela Gracie Barra devido à parceria da sua Asle com a GB à época. Mas nenhum dos dois sequer cogitou fechar a chave ou decidir no par ou ímpar, para deleite dos fãs.

A seguir, relembre o primeiro encontro de Roger e Jacaré, no Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF em 2002.

Foi uma final de absoluto faixa-marrom tão eletrizante que, para muitos à época, teria sido a melhor luta de todo o evento, realizado no Tijuca Tênis Clube, no Rio. Você concorda? Oss!

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