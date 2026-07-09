Rafael Formiga analisa BJJ Stars e aponta seu adversário mais perigoso no GP master

Share it

Após anos aguardando uma oportunidade, Rafael Formiga enfim fará sua estreia no GP de Masters do BJJ Stars. O líder da Double Five Texas encara o convite como o reconhecimento de uma trajetória construída nos tatames e garante que está totalmente focado para corresponder às expectativas em um dos torneios mais aguardados da temporada.

“Estou tentando entrar no BJJ Stars há muito tempo, vinha esperando esse convite. Agora estou me dedicando o máximo possível para conseguir dar o meu melhor. É um GP com 16 atletas, todos com um currículo invejável, o que realmente faz ficar mais difícil ainda”, afirmou Formiga, destacando o alto nível dos competidores.

Como parte da preparação para o torneio, o experiente competidor utilizou o Master International da IBJJF, que ocorreu em maio, para colocar em prática novos recursos técnicos e ganhar ainda mais confiança antes do BJJ Stars. “Usei o campeonato para testar algumas posições novas que estou querendo usar para surpreender meus oponentes e também manter o ritmo de competição. Foi muito positivo. Esse evento me ajudou a ficar mais confiante. Minha expectativa para esse evento é criar uma estratégia de luta para cada oponente e tentar não cometer erros”.

Acostumado a disputar peso e absoluto nas principais competições, Formiga acredita que o formato de GP pode até jogar a seu favor. “Estou acostumado a fazer oito a dez lutas no mesmo dia por lutar peso e absoluto nos campeonatos. Acho que esse formato do GP vai me ajudar”, disse. Segundo ele, o título será definido nos detalhes. “Os fatores importantes serão usar a estratégia para cada oponente. Como todos são muito bons, quem errar menos e fizer a melhor estratégia vai ser o campeão.”

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por BJJ STARS (@bjjstarsoficial)

Ao analisar os possíveis adversários, Formiga aponta o americano Rafael Lovato como o principal favorito ao título e, na sua opinião, o competidor mais difícil do torneio. “Acho que o atleta mais duro do evento é o Rafael Lovato. É um cara que acredito que possa enfrentar em uma eventual final. Nós somos os mais velhos do GP, com 43 anos, e acredito muito na experiência que temos. A diferença é que ele mantém um vigor físico impressionante, além de ser um dos maiores atletas do evento. Ele reúne força, técnica, experiência de anos competindo em grandes eventos e ainda vem fazendo superlutas. Essa bagagem, somada ao tamanho e à técnica, faz dele o favorito disparado deste GP”, avaliou.

Mais do que conquistar o título, Rafael Formiga vê o GP de Masters como uma vitrine para mostrar que os atletas da categoria continuam em alto nível e têm muito a oferecer ao esporte. “Para mim, o BJJ Stars é o lugar onde vamos poder mostrar para o mundo que a categoria master ainda tem muita lenha para queimar. Eu quero poder dar o meu melhor para ajudar outras gerações a chegar no master com essa categoria muito maior do que já é, e o BJJ Stars vai ser o primeiro passo para isso acontecer”, concluiu.

BJJ Stars 19

Vibra São Paulo – SP

Sexta-feira, 31 de julho de 2026

GP absoluto de masters:

Gregor Gracie

Rafael Lovato

Sergio Pichilinga

Rafael Formiga

Jaime Canuto

Horlando Monteiro

Rodrigo Ribeiro

Lucas Laet

Rodrigo Caporal

Wellington Alemão

Wilson Bueno

Filipe Carmona

Luis Marques

Lucas Barros

Anderson Cyborg

Leandro Maia

Superlutas:

Renato Moicano vs Patricky Pitbull

Marco Barbosa vs Suyan Queiroz

Roberto Godoi vs Diogo Almeida

Giovanna Carneiro vs Livia Barasine

Willian Arimura vs Marcos Vinicius

James Ortiz vs Nicolas Vieira