Diego Gamonal destaca BTT World Camp como elo entre tradição, união e evolução da equipe

Share it

O BTT World Camp, que ocorre entre os dias 30 de julho e 3 de agosto, no Rio de Janeiro, será mais uma oportunidade para reunir professores, atletas e afiliados da Brazilian Top Team de diferentes partes do mundo. Para o faixa-preta Diego Gamonal, líder da BTT Texas, o evento representa muito mais do que um período de treinamentos intensivos.

“É fundamental para a aproximação e união de todos os professores espalhados pelo mundo, não só pela parte técnica, mas também pela irmandade que sempre trabalhamos na equipe, como uma família em todos os aspectos”, afirma.

Gamonal levará professores e alunos da BTT Texas para participar da programação e acredita que a experiência será inesquecível, principalmente para aqueles que visitarão o Rio de Janeiro pela primeira vez. “Para alguns deles, na verdade, é a realização de um sonho, porque esse camp acontece no berço do Jiu-Jitsu. Além de um conhecimento intenso, eles vão viver e respirar o Jiu-Jitsu raiz durante quase uma semana inteira. Até eu sinto saudades da época em que passava a semana na academia do mestre Murilo Bustamante me preparando para as competições”, relembra.

Um dos momentos mais aguardados será a oportunidade de aprender diretamente com o mestre Murilo Bustamante, referência histórica da modalidade e um dos principais nomes da BTT. Para Gamonal, essa convivência tem um significado especial. “Treinar e aprender diretamente com o mestre Murilo é diferente. Ele é uma lenda viva do Jiu-Jitsu e sempre foi um dos meus maiores ídolos no esporte desde que comecei a treinar.”

Além do conteúdo técnico, o evento deste ano terá um significado histórico com a graduação de Murilo Bustamante ao 8º grau, faixa vermelha e branca. “Estar presente é fazer parte da história do Jiu-Jitsu”, destaca Gamonal. O camp também marcará mais um passo importante no processo de profissionalização da equipe com o BJJ Success, programa voltado exclusivamente para professores e gestores das academias BTT, abordando temas como gestão, marketing, atendimento ao aluno, captação, retenção e metodologia de ensino.

Para Diego Gamonal, o momento vivido pela Brazilian Top Team é de evolução e grandes conquistas. “Esse ano está sendo incrível, com muitas realizações para a BTT. O BJJ Success representa um grande passo para o futuro da nossa equipe, mostrando que queremos crescer não apenas tecnicamente, mas também como organização, fortalecendo todas as nossas academias ao redor do mundo.”