Um seminário galáctico para celebrar cem anos do Jiu-Jitsu Gracie

02/09/2025    |    Escrito por: Graciemag Newsroom

O Rio de Janeiro será palco de um momento histórico para o esporte mundial. No dia 25 de outubro de 2025, um seminário galáctico será realizado em tatames montados no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, com familiares, alunos, amigos e admiradores da arte suave em um fim de semana inesquecível.

O motivo da festa são os cem anos das primeiras aulas ministradas por um Gracie – o grande mestre e pioneiro da família, Carlos Gracie.

A programação contará com a maior reunião da família já registrada e o maior seminário da história da família, com a participação de nomes que marcaram gerações e ajudaram a transformar o Jiu-Jitsu brasileiro em um fenômeno global.

Mais do que um encontro esportivo, o evento é um tributo ao legado iniciado no século passado pelos pioneiros da família, que adaptaram o Jiu-Jitsu japonês e criaram o estilo que se tornou referência internacional. Atualmente, o sobrenome Gracie é sinônimo de excelência, disciplina e inovação, influenciando atletas e artes marciais em todo o mundo.

Para Rayron Gracie, representante da nova geração da família, o centenário é um momento de profunda conexão com a história e os valores do Jiu-Jitsu.

“Ao vermos hoje os frutos desta bela árvore que alcança os quatro cantos do mundo, voltamos às raízes de nossa arte e celebramos a semente que foi plantada há um século. Em 1925, Carlos Gracie ensinou a primeira aula de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro. No dia 25 de outubro estaremos todos juntos para celebrar um século de tradição. Essa celebração é de todo praticante, daqueles que enxergaram no tatame não apenas uma forma de lutar, mas uma verdadeira filosofia de vida.”, disse Rayron, bisneto de grande mestre Carlos Gracie.

