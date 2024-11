Jiu-Jitsu: O giro com leglock de Cláudio Caloquinha

Share it

Especialista nas chaves de perna e pé, o faixa-preta Cláudio Caloquinha, professor da nossa GMI Gracie Barra BH, traz para você uma opção rápida para surpreender o adversário com o leglock

Ao lado do professor Sérgio Benini, Caloquinha mostrou como executa o giro da guarda, com o joelho evitando a aproximação do adversário, para sair por baixo com a perna do oponente já sob ataque. Lembrando que este tipo de ataque só é válido para atletas das faixas marrom e preta.

Confira a posição e os detalhes no vídeo abaixo!

Gracie Barra Belo Horizonte

Rua Hidra, 399, São Bento

Belo Horizonte

# (31) 3286-4106

sergiobenini@gmail.com caloquinhajj@hotmail.com

http://graciebarrabelohorizonte.com.br/