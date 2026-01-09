PBJJF anuncia temporada 2026 com mais de R$ 1 milhão em premiações no Jiu-Jitsu

Share it

A Professional Brazilian Jiu-Jitsu Federation (PBJJF) se prepara para viver, em 2026, a temporada mais ambiciosa de sua história. Com uma premiação total que ultrapassa a marca de R$ 1 milhão ao longo do ano, expansão em todos os continentes e um modelo de gestão cada vez mais profissional, a federação reforça seu posicionamento como uma das principais plataformas globais do Jiu-Jitsu competitivo.

Para o presidente João Paulo Ferreira, esse momento representa uma verdadeira mudança de paradigma no esporte.

“Representa uma virada de chave: o atleta deixa de ser coadjuvante e passa a ser o centro do esporte. Premiação forte cria um ambiente onde resultados viram mérito real e mérito vira oportunidade: mais visibilidade, mais patrocínio, mais estrutura e mais constância para competir”, afirma João Paulo.

Segundo ele, ultrapassar a marca de R$ 1 milhão não é apenas uma questão financeira, mas de posicionamento. “Não é só dar prêmio; é construir um ecossistema de alto nível, com valor e relevância”, completa.

Um dos diferenciais da PBJJF para 2026 promete ser a decisão estratégica de oferecer premiação em dinheiro nos absolutos de todas as faixas, da branca à preta, em todos os eventos do calendário.

Para João Paulo, essa medida valoriza a trajetória completa do atleta. “A PBJJF valoriza a jornada inteira, não só o topo. A carreira deixa de ser um salto distante e vira uma escada real de crescimento, degrau por degrau”, explica.

A expansão do calendário internacional também exige um alto nível de organização. O presidente destaca que o desafio não está em crescer, mas em manter qualidade em escala. “Montar um calendário grande é fácil no papel, o desafio é entregar qualidade. Em 2026, os atletas podem esperar organização mais rígida, padrão mais alto e consistência. Se é PBJJF, o nível é o mesmo em qualquer continente”, garante.

Com presença consolidada na América do Sul e América do Norte, retorno do Campeonato Asiático, realização do Coreano, Europeu Adulto e Kids, além da chegada à Austrália, a PBJJF deixa claro seu projeto global. “Crescimento global sem padrão vira bagunça, e padrão sem expansão vira limite. Mudamos o continente, não mudamos o padrão”, reforça João Paulo.

Para sustentar essa expansão, o PBJJF Institute surge como peça-chave do projeto. “Se a competição é o palco, o Institute é a base”, define o presidente. A iniciativa será responsável pela formação e certificação de professores, capacitação de árbitros e padronização técnica e pedagógica em nível mundial. “A PBJJF não quer só organizar campeonatos, quer elevar o nível do esporte e criar uma geração mais preparada dentro e fora do tatame”, conclui.