PBJJF anuncia 5 eventos de Jiu-Jitsu em 3 continentes em setembro

O mês de setembro promete ser agitado para os praticantes de Jiu-Jitsu, com a Professional Brazilian Jiu-Jitsu Federation (PBJJF) organizando grandiosos eventos internacionais.

As competições, a serem realizadas no Brasil, Estados Unidos e Europa, oferecem oportunidades para atletas de variadas idades e níveis técnicos.

“Setembro será histórico para a PBJJF”, afirmou João Paulo Ferreira, fundador da PBJJF ao lado de Max Gimenis. “Realizaremos cinco grandes eventos em três continentes, consolidando cada vez mais a nossa missão de levar o Jiu-Jitsu para o mundo inteiro. Esses eventos representam a força e a união da nossa comunidade. Cada atleta que sobe no tatame, cada professor que conduz sua equipe e cada família que acompanha fazem parte de um movimento global que cresce a cada campeonato”.

O primeiro evento do mês será realizado em Douglasville, Geórgia, em 13 de setembro. O PBJJF Atlanta Fall International Open é conhecido por sua organização impecável e pelo alto nível técnico dos competidores. A competição será disputada nas modalidades Gi e No-Gi, abrangendo as categorias Kids, Adultos e Máster. Atletas de diferentes regiões dos Estados Unidos e de outros países já confirmaram presença, tornando este evento uma excelente oportunidade para quem busca se destacar no cenário internacional.

Em 20 de setembro, será a vez de Monroeville, Pensilvânia, sediar o PBJJF Pittsburgh Fall International Open. Assim como o evento em Atlanta, a competição será disputada nas modalidades Gi e No-Gi e contará com categorias para Kids, Adultos e Máster. Os organizadores destacam a importância deste evento como uma vitrine para novos talentos e uma oportunidade para atletas experientes testarem suas habilidades em um ambiente competitivo de alto nível.

No dia 27 de setembro, serão três eventos simultâneos. No Brasil, a PBJJF realizará o PBJJF Ribeirão Preto Winter International Open no dia 27 de setembro, em Ribeirão Preto, São Paulo. O evento será disputado nas modalidades Gi e No-Gi, abrangendo as categorias Kids, Adultos e Master. A competição promete reunir atletas de diferentes regiões do país, proporcionando um ambiente competitivo de alto nível e uma excelente oportunidade para quem busca se destacar no cenário nacional.

No mesmo dia a Federação vai realizar o PBJJF Virginia Fall International Open, com disputas em Gi e No-Gi e categorias para Kids, Adultos e Máster. E, para encerrar o mês com chave de ouro, a PBJJF levará sua estrutura para a Cidade da Maia, em Portugal, para o PBJJF European Jiu-Jitsu Championship. Este evento marca a expansão da federação para o mercado europeu e promete reunir atletas de diversos países, criando um ambiente multicultural e competitivo. As disputas ocorrerão nas modalidades Gi e No-Gi, com categorias para Kids, Adultos e Master.

“Minha expectativa é que setembro reforce a imagem da PBJJF como a federação que mais cresce no mundo, com eventos organizados, respeitados e celebrados em diferentes países. Estamos apenas no início de uma jornada que vai transformar o Jiu-Jitsu e projetar nossa bandeira em todos os continentes”, concluiu João Paulo.