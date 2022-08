Wallace Castro e a importância da criançada para a GFTeam Vaz Lobo

Share it

O Jiu-Jitsu é para todos, mas tem um carinho especial pelos miúdos, aquela garotada que ainda está chegando de mansinho no mundo sem entender os desafios e os perigos de viver nesse planeta meio maluco.

É com essa filosofia que o professor Wallace Castro, o Lili, tem atenção especial voltada para os jovens alunos da GFTeam Vaz Lobo, no Rio de Janeiro, que caminha para ser um celeiro de campeões para a equipe de mestre Julio César Pereira.

A equipe GRACIEMAG bateu um papo com o professor Wallace, que ensina Jiu-Jitsu há mais de 20 anos.

GRACIEMAG: Qual foi o saldo da equipe no Pan Kids 2022?

WALLACE CASTRO: Temos aproximadamente 110 crianças treinando com a gente no CT, em idades que vão de 2 a 15 anos. Em 2020, tive o prazer de levar os alunos ao Pan Kids pela primeira vez: foram três alunos, e voltamos com três medalhas de ouro e três campeões. Então foi cem por cento. Desta vez, levamos quatro crianças ao Pan Kids 2022, e fizemos três ouros e um bronze. É um resultado que nos deixa empolgados para as próximas. A meta para 2023 será levar 15 atletas.

Quando você aprendeu que trabalhar com crianças seria um diferencial fundamental para o seu ofício e para sua escola?

Recebi a faixa-preta em 2005 das mãos do mestre Julio César, mas tem 22 anos que já sou instrutor. Aprendi muito também com meu pai, mestre Guedes, com mestre Santana, mestre Neném e mestre Marcos Barreto “Juruna”. Sempre dei aulas para todas as faixas etárias, principalmente crianças. Percebi desde jovem que trabalhar com crianças renova minha saúde física e mental.

Dá para ajudar a educar a molecada com o auxílio do Jiu-Jitsu?

Claro. Meu trabalho aqui no CT GFTeam Vaz Lobo é fazer o Jiu-Jitsu caminhar lado a lado com a educação. Sou formado em Educação Física em 2009, e também em Direito. Percebi que poderia não só trabalhar a arte marcial, mas trabalhar a educação dos pequenos pelos conceitos e filosofias aprendidos no esporte. Percebi assim que tanto eu como professor quanto os jovens alcançariam grandes realizações em cima ou longe dos tatames. Meu objetivo então passou a ser preparar o aluno para a vida lá fora através do Jiu-Jitsu, independentemente da área que a criança queira seguir. A arte suave proporciona isso a todos seus praticantes, forma não apenas bons competidores, mas ótimos profissionais e cidadãos seguros e agradáveis. As crianças, portanto, são a renovação e a continuação do legado de um professor. Foi o que aprendi.

Como é, em detalhes, esse seu trabalho bacana para os pequenos?

Meu Centro de Treinamento fica na avenida Edgard Romero 949, Vaz Lobo, no Rio. Hoje vejo como o Jiu-Jitsu oferece um leque de benefícios para a vida das crianças da região. São proveitos amplos como saúde física, saúde mental, disciplina, comunicação, perseverança, combate à obesidade, redução da ansiedade, combate à depressão, eliminação do medo, melhoria na concentração e nos estudos, aumento do rendimento escolar, técnicas de defesa pessoal, inclusão social, aumento do equilíbrio, saber cair, melhoria da parte motora e qualidade de vida.

O que você aprendeu de mais valioso a lidar com os miúdos?

Aprendi a ser um ser humano melhor, entender as diferenças, respeitar o tempo de cada pessoa. Quando você trabalha com crianças, você fica em paz consigo mesmo. Pois sabe que você está contribuindo na formação e no estilo de vida de um jovem, e passa a ter a consciência limpa que você está tentando melhorar nossa sociedade.

E como é a sua metodologia para ensinar a garotada?

Sempre li muito sobre educação infantil, assuntos relacionado a crianças. Criei uma metodologia no CT GFTeam Vaz Lobo para adaptar as aulas para a minha realidade e a necessidade dos jovens. Tracei planos de aulas para todas as idades e graduações, promoção com o intuito de incentivar a criança e o adolescente a ter um bom rendimento e conquistar todos os benefícios que Jiu-Jitsu proporciona, para jovens e adultos de qualquer idade.