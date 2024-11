Share it

Para melhorar no Jiu-Jitsu, não há muito segredo. Treinar muito, descansar muito, comer muito bem. Mas uns macetes que seus colegas de treino não conhecem também ajudam, e podem impressionar seus instrutores nesse fim de ano.

Por isso, GRACIEMAG traz hoje sete técnicas do professor Luiz Dias, grande entusiasta do Jiu-Jitsu clássico, com aquela simplicidade que funciona típica da velha escola.

Aprenda com o professor da GAS Jiu-Jitsu, neste vídeo enviado pelos camaradas do “Jornal Pressão”.

Clique aqui, e bons estudos.