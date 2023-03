Pan 2023: Nicholas Meregali e Gabi Pessanha reinam na Flórida

Share it

O Pan 2023, disputado entre os dias 22 e 26 de março, em Kissimmee, Flórida, revelou seus campeões na faixa-preta neste domingo. Nicholas Meregali foi intocável mais uma vez e quebrou a banca no torneio. O gaúcho finalizou seis das sete lutas que disputou na competição e conquistou o ouro duplo.

Erich Munis, adversário de Meregali na final do aberto, foi o único que não batucou. Porém, o campeão o venceu por sonoros 11 a 0 na disputa pelo ouro absoluto. Meregali foi dominante do começo ao fim e anulou o jogo do adversário. O campeão abriu o placar após conseguir uma raspagem quando atacou na omoplata. Momentos depois, Meregali contra-atacou uma queda de Munis e ampliou a vantagem. Em seguida, passou a guarda e montou para acabar com qualquer possibilidade de reação. Para garantir sua vaga na final, ele finalizara no sábado Joshua Guerra, Roberto Jimenez e Dimitrius Souza.

Na final do pesadíssimo, Nicholas Meregali provou novamente sua alta periculosidade, e estrangulou Yatan Bueno com um ataque das costas. Meregali usou esta posição como principal arma para garantir os 100% de letalidade na categoria. Ao longo de sua campanha no peso, o gaúcho também venceu José Inacio dos Santos e Roosevelt Sousa com estrangulamentos.

Entre as mulheres, a fenomenal Gabi Pessanha confirmou o favoritismo. A cria da Cidade de Deus faturou o ouro duplo, após triunfar nos pesos superpesado e absoluto. Depois de finalizar Mayara Custodio na chave de pé na categoria, Gabi travou um duelo equilibrado na final do aberto com Ana Carolina Vieira. A atleta da Infight, no entanto, aproveitou uma brecha da oponente para executar uma raspagem da guarda-laçada. No sábado, Gabi vencera Elizabeth Katherine, Maria Malyjasiak e Lama Qubbaj por finalização.

Tainan domina peso médio

O peso-galo reservou um embate entre joias da nova geração para a final. Sem contar com Bebeto Oliveira nem com o campeão mundial Thalisson Soares, a categoria consagrou o emiradense Zayed Abdulnaser. Atleta da Alliance, Zayed derrotou Hiryu Niwa por três vantagens, após o empate por 6 a 6 nos pontos. Niwa esboçou uma reação na reta final, mas o campeão defendeu a queda tentada pelo oponente. Zayed se tornou o primeiro atleta nascido nos Emirados Árabes Unidos a sagrar-se campeão pan-americano no adulto faixa-preta.

O “Baby Shark” abocanhou seu primeiro título pan-americano na faixa-preta. Diogo Reis teve atuação sólida no peso-pluma e foi coroado após superar Diego Pato por uma vantagem, conferida após chegar na lateral do atleta da Dream Art. Após ter o braço erguido pelo árbitro, correu para os braços do professor Melqui Galvão. O manauara travou duelos parelhos ao longo de sua jornada no campeonato e também despachou os ariscos Marcus Beddor, Keven Carrasco e Zach Kaina.

Nos penas, Fabricio Andrey e Marcio André protagonizaram uma final eletrizante recheada de reviravoltas. O craque da Nova União levou a melhor por duas vantagens, depois do empate por 4 a 4 nos pontos. Fabricio assumiu a frente no placar em duas oportunidades, porém, o rival reverteu a diferença. O resultado marca a redenção de Marcio André na categoria. Ele, que foi eliminado nas fases qualificatórias do Europeu 2023, se reabilitou com o ouro justamente sobre o campeão na França.

Hegemonia e peso leve são sinônimos quando se trata do Pan. Johnatha Alves teve desempenho irretocável e sagrou-se tetracampeão pan-americano sem sofrer um ponto sequer nesta edição. Ele mediu forças na final contra Pablo Lavaselli, seu parceiro de treinos na AOJ, e marcou 8 a 0 para sair vitorioso. Johnatha passou a guarda em duas oportunidades e colocou o joelho na barriga para sair vitorioso. Nas fases anteriores, Alves bateu Ademir Araújo, Kevin Mahecha e finalizou Natan Chueng no armlock.

Tainan Dalpra reforça sua hegemonia no peso médio a cada competição. O astro da AOJ finalizou duas das três lutas que fez no torneio e tornou-se tricampeão pan-americano. Na final, o pupilo dos irmãos Mendes raspou Pedro Maia, pegou as costas e estrangulou com a gola em seguida – clássica assinatura do prodígio de 22 anos, que segue invicto em competições da IBJJF desde que foi graduado faixa-preta.

Gustavo Batista freou o ímpeto de Jansen Gomes para se tornar tetracampeão do Pan. O atleta da Atos venceu Jansen na final do peso meio-pesado por três vantagens, após o empate por 2 a 2 na pontuação. Para carimbar vaga na decisão, Gustavo superou Ângelo Dequan e finalizou Lucas Gualberto e Francisco Lo.

Adam Wardzinski protagonizou uma reviravolta antológica sobre Fellipe Andrew na final do peso pesado. Na reedição da finalíssima do Europeu 2023, Adam mudou o roteiro do combate quando tudo parecia definido. Andrew abriu 9 a 0 e caminhava a passos largos para conquistar o tetra em Pans. No entanto, Adam mostrou sua técnica apurada para raspar o rival no gancho em duas oportunidades – a última delas ocorreu no minuto final, quando o polonês passou a guarda e montou para se igualar aos 11 pontos do atleta da Alliance. Nos últimos segundos, Wardzinski encaixou um estrangulamento da montada e foi premiado com a vantagem que lhe garantiu o lugar mais alto do pódio. Antes, Adam passou por Roberto Jimenez, Filipe Pimentel e Dimitrius Souza.

Erich Munis confirmou o favoritismo no superpesado e dominou a categoria. O ícone da Dream Art estrangulou Cássio Felipe Costa com um ataque das costas na final para faturar o ouro. Ele vencia o combate por 11 a 2 antes de dar números finais ao confronto. Ao longo de sua campanha na divisão, Erich também venceu Eric Schlosser e Paulo Henrique Merlin.

Anna Rodrigues fatura o tri no peso-pena

Jessica Caroline conquistou o ouro no peso-galo. Ela venceu Jhenifer Aquino na decisão dos árbitros, após duas vantagens para cada lado. Jhenifer vencia até os segundos finais, mas Jessica marcou uma vantagem, dada após quase conseguir a raspagem. A atual campeã europeia adicionou seu segundo grande título na temporada.

Mayssa Bastos derrotou Rose El Sharouni por 3 a 2 nas vantagens, após o empate por 4 a 4 nos pontos, e boletou o ouro no peso-pluma. Ao longo da campanha no torneio, a campeã da Unity Jiu-Jitsu também bateu Adele Fornarino e Amanda Alequin.

Anna Rodrigues derrotou Margot Ciccarelli por 4 a 2 e sagrou-se tricampeã pan-americana no peso-pena. A craque da Dream Art finalizou duas das três lutas que disputou no torneio.

Luiza Monteiro bateu Ffion Davies por 2 a 1 nas vantagens, depois do empate por 4 a 4 nos pontos. Após o duelo, a campeã da Atos homenageou o velho amigo Leandro Lo ao erguer uma camisa com uma foto do astro estampada.

Elisabeth Clay finalizou Thalyta Silva na chave de pé e desbancou a atual campeã europeia no peso médio. É a conquista mais expressiva com kimono de Elisabeth desde que ela foi graduada faixa-preta.

A pentacampeã mundial Ana Carolina Vieira provou que segue dona do peso meio-pesado. A “Baby” superou Amy Campo por três vantagens para assegurar o ouro da categoria, além da valiosa prata no absoluto.

Larissa Dias se impôs no peso pesado e sagrou-se campeã da categoria. Atual campeã mundial da divisão, Larissa venceu Ingridd Alves por duas vantagens. Na semifinal, Dias eliminou Tamiris Fernanda.

Confira os resultados:

MASCULINO

Absoluto: Nicholas Meregali derrotou Erich Munis por 11 a 0

peso-galo: Zayed Abdulnaser derrotou Hiryu Niwa por três vantagens

peso-pluma: Diogo Reis derrotou Diego Pato por 2 a 1 nas vantagens

peso-pena: Marcio André derrotou Fabricio Andrey por 3 a 1 nas vantagens

peso leve: Johnatha Alves derrotou Pablo Lavaselli por 8 a 0

peso médio: Tainan Dalpra finalizou Pedro Maia com um estrangulamento das costas

peso meio-pesado: Gustavo Batista derrotou Jansen Gomes por 3 a 0 nas vantagens

peso pesado: Adam Wardzinski derrotou Fellipe Andrew por uma vantagem, após o empate por 11 a 11 nos pontos

peso superpesado: Erich Munis finalizou Cássio Felipe Costa com um ataque das costas

peso pesadíssimo: Nicholas Meregali finalizou Yatan Bueno com um ataque das costas

FEMININO

Absoluto: Gabi Pessanha derrotou Ana Carolina Vieira por 2 a 0

peso-galo: Jessica Caroline derrotou Jhenifer Aquino na decisão dos árbitros

peso-pluma: Mayssa Bastos derrotou Rose El Sharouni por 3 a 2 nas vantagens

peso-pena: Anna Rodrigues derrotou Margot Ciccarelli por 4 a 2

peso leve: Luiza Monteiro bateu Ffion Davies por 2 a 1 nas vantagens

peso médio: Elisabeth Clay finalizou Thalyta Silva na chave de pé

peso meio-pesado: Ana Carolina Vieira derrotou Amy Campo por três vantagens

peso pesado: Larissa Dias derrotou Ingridd Alves por duas vantagens

peso superpesado: Gabi Pessanha finalizou Mayara Custodio na chave de pé