O adeus do valente Stephan Bonnar, guerreiro do UFC

O mundo do MMA está de luto. Finalista da primeira edição do reality show “The Ultimate Fighter” e membro do Hall da Fama do UFC, o americano Stephan Bonnar morreu, na quinta-feira, 22 de dezembro, aos 45 anos, em decorrência de complicações cardíacas. Ao longo de sua trajetória no MMA, Bonnar contabilizou um cartel de 15 vitórias e nove derrotas.

Stephan Bonnar teve participação no crescimento do UFC no começo do século por protagonizar uma luta memorável contra Forrest Griffin na final do TUF 1, que elevou o patamar do esporte e pôs a organização nos holofotes. Apesar da derrota por decisão unânime, Stephan foi contratado pela companhia.

Bonnar anunciou sua aposentadoria do MMA em outubro de 2012, após a derrota para Anderson Silva no UFC Rio 3. Dois anos depois, ele voltou atrás na decisão e enfrentou Tito Ortiz no Bellator 131. Na ocasião, Stephan foi derrotado por decisão dividida e encerrou sua carreira profissional.

Não foi apenas contra Anderson Silva que Bonnar lutou em solo brasileiro. Ele esteve em ação na primeira edição do Jungle Fight, quando foi nocauteado por Lyoto Machida, em setembro de 2003, no evento realizado em Manaus.

De 2002 a 2006, Bonnar passou a treinar suas defesas e finalizações com grande mestre Carlson Gracie nos Estados Unidos, e com ele se graduou faixa-roxa. O lutador americano passou a exaltar o Jiu-Jitsu e elogiar seu mestrão sempre que tinha chance.

Siga em paz, Bonnar.

Confira no vídeo abaixo o duelo entre Lyoto Machida e Stephan Bonnar no Jungle Fight 1: