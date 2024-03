Mark Coleman entre a vida e a morte após ato de heroísmo

Share it

Lenda do MMA e campeão peso pesado do UFC e do Pride, Mark Coleman foi derrubado por um incêndio traiçoeiro, e está lutando pela vida num leito de hospital nos Estados Unidos.

Wrestler que difundiu técnicas hoje consagradas, como o “ground and pound”, o pioneiro entrou numa casa em chamas em Toledo, Ohio, para salvar seus pais, de acordo com informações de amigos. Coleman retornou mais uma vez para resgatar Hammer, o cachorro que latira e lhe avisara do fogo, quando sucumbiu à inalação da fumaça e perdeu os sentidos.

As primeiras imagens que chegaram à redação de GRACIEMAG mostram o gigante adormecido e entubado num leito de CTI, fotos que contrastam com a figura de lutador indomável que levantou os fãs nos Estados Unidos e Japão. Fica a torcida para que o ídolo se erga novamente e dê a volta por cima.