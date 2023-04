Rodolfo Vieira à caça de mais uma finalização no UFC

Share it

Rodolfo Vieira está de volta à ativa após um hiato de oito meses afastado. O lutador de 33 anos medirá forças com o americano Cody Brundage no card principal do UFC Vegas 72, a ser realizado no próximo sábado, 29 de abril, em Las Vegas. O peso médio brasileiro venceu apenas uma de suas últimas três lutas e vive momento chave na organização.

Em sua aparição mais recente no octógono, Rodolfo Vieira foi derrotado por Chris Curtis, em junho do ano passado. O campeão mundial absoluto de 2011 pela IBJJF apresentou uma evolução significativa na trocação, sobretudo com o boxe alinhado, mas teve dificuldades para impor seu Jiu-Jitsu de alto nível. Rodolfo tentou a queda em diversas oportunidades, mas foi refutado pelo rival, que frustrou a estratégia do carioca formado pela GFTeam.

Curtis, contudo, era um trocador afiado e com boa defesa de queda. Desta vez, o adversário Cody é um especialista na luta agarrada. Três das oito vitórias de Brundage vieram por finalização. Por outro lado, já foi nocauteado duas vezes.

Em busca de implementar suas quedas para fluir no solo, Rodolfo já acumula oito vitórias no MMA – sete por finalização e uma por nocaute técnico. No UFC, já são três pescoços caçados. A vitória sobre o americano é fundamental para o brasileiro voltar a mirar o ranking dos médios.

Como Rodolfo se sairá? Você comenta.

UFC Vegas 72

Las Vegas, EUA

29 de abril de 2023

Peso-galo: Song Yadong x Ricky Simón

Peso médio: Caio Borralho x Michal Oleksiejczuk

Peso médio: Cody Brundage x Rodolfo Vieira

Peso-pena: Julian Erosa x Fernando Padilla

Peso pesado: Waldo Cortes-Acosta x Marcos Pezão

Peso meio-médio: Josh Quinlan x Trey Waters

CARD PRELIMINAR:

Peso pesado: Martin Buday x Jake Collier

Peso-mosca: Cody Durden x Charles Johnson

Peso-galo: Stephanie Egger x Irina Alekseeva

Peso casado até 63,5kg: Journey Newson x Marcus McGhee

Peso-galo: Hailey Cowan x Jamey-Lyn Horth