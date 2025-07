O adeus ao campeão Oliver Geddes, pioneiro do Jiu-Jitsu na Inglaterra

Share it

Nascido em 1984, Oliver Geddes curtia artes marciais, e num dia de 2005 resolveu se testar no Jiu-Jitsu. O jovem inglês logo viu que a arte mudaria sua vida. Largou não apenas as diversas modalidades que gostava de praticar, como também seu emprego normal em Londres.

Oli se tornaria um dos principais instrutores da academia de Roger Gracie, onde dormiria por um tempo, e passou a ser um dos competidores mais respeitados no cenário do Jiu-Jitsu na Europa, no peso leve e outras categorias.

Venceu o Europeu como faixa-roxa, em 2009 e 2010, e colecionou medalhas nos Pans da IBJJF, com e sem kimono. Tornou-se faixa-preta no fim de 2011.

Este ano, o professor postou que lutava com um câncer de intestino, que avançava rápido e tomava seu fígado.

“Oli dedicou sua vida ao Jiu-Jitsu”, resumiu um arrasado Roger Gracie, numa postagem em tributo ao velho amigo. “Ele não apenas colecionou conquistas nos tatames, mas mudou o Jiu-Jitsu na Inglaterra por meio de seu treinamento, apoio a demais atletas e um compromisso incansável com o crescimento do esporte no Reino Unido e no mundo”.

Sua esposa, Nadine Laarvrouw, também faixa-preta de Jiu-Jitsu, despediu-se do marido com graça e amor:

“Meu coração está estilhaçado, mas Oli prometeu olhar por mim de lá, com seu sorriso capaz de iluminar milhas à distância. Seu senso de humor move montanhas, e ele enfrentou tudo com coragem e graça. Tenho orgulho infinito do homem com quem vivi nesses oito anos”.

Nadine concluiu: “Oli viveu de verdade. Ele encarou riscos para seguir sua paixão, doou e recebeu amor profundo, e impactou inúmeras pessoas, como pudemos sentir nessas últimas semanas, em todas as mensagens, lembranças, lágrimas e sorrisos.”

Paz e força para todos os amigos e familiares da fera. Oss.